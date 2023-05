Aaron Judge surpreende fãs ao levar seu cachorro Gus para o Yankee Stadium

Panterior ao Ianques de Nova Iorque‘jogo contra o Baltimore Orioles, Aaron Juiz surpreendeu a todos ao incluir seu leal dachshund, Gusem sua sessão de treino pré-jogo.

O momento emocionante rapidamente se tornou viral, com câmeras de TV capturando sua interação lúdica no campo do estádio.

Juizvestido com traje de treino e descalço, aproveitou o dia ensolarado no Yankee Stadium.

Inicialmente, ele sentou-se com Gus, acariciando e regando-o com carinho. No entanto, mais tarde, ele foi visto brincando jogando uma pequena bola verde para o cachorrinho.

A Rede YES (Yankee Entertainment and Sports Network) transmitiu as deliciosas imagens de ‘O Juiz’ com seu companheiro canino, chamando-o de Gus‘ estreia no Yankee Stadium.

Todo mundo se apaixona pelo cachorro de Aaron Judge

Juiz também introduzido Gus para uma funcionária do clube que estava por perto.

Todos que se depararam com o canino pareciam amar Gus, assim como todos os fãs que compartilharam o momento nas redes sociais.

Em última análise, o Ianques de Nova Iorque perdeu por 3 a 1 para o Oriolese JuizO desempenho de foi limitado com três rebatidas resultando em um strikeout, uma base nas bolas e uma corrida marcada.