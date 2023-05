Aaron Rodgers, brutalmente honesto sobre suas maneiras com o GM do Green Bay: “Falo com pessoas de quem gosto”

Monços após o seu “divórcio”, os detalhes continuam a surgir… Brian Gutekunst, GM do Green Bayinsinuou que um dos motivos da Aaron Rodgers separando-se com o embaladores foi a falta de comunicação entre eles, o novo quarterback dos Jets ficou chateado e decidiu ser brutalmente honesto sobre esse assunto.

“Brian me mandou mais mensagens do que eu mandei para ele? Sim, mas eu o fantasiei? vai ficar nesta colina de austeridade e diga isso sem dúvida na conversa do melhor jogador da história da sua franquia, você vai dizer que eu não consegui falar com ele e é por isso que tivemos que seguir em frente?”,Rodgers disse em entrevista ao The Athletic.

Também, New York Jets’ quarterback apontou o que ele acredita ser certa desonestidade de Gutekunst. “Tipo, vamos lá, cara. Apenas diga a verdade, você queria seguir em frente. Você não gostou do fato de não nos comunicarmos o tempo todo. Tipo, escute, eu falo com as pessoas que eu gosto”ele adicionou.

O começo do fim…

O draft de Jordan Love em 2020 foi o começo do fim para Aaron Rodgers como Green Bay Packers’ quarterback. Enquanto o novato se preparou nos últimos anos, Gutekunst chegaram a um acordo com o campeão do Super Bowl XLV e continuaram trabalhando juntos em benefício da equipe.

embaladores terminou em primeiro lugar na divisão NFC North em 2020 e 2021, mas não conseguiu chegar ao Super Bowl depois de cair para o Tampa Bay Buccaneers no NFC Championship e para o San Francisco 49ers nos Divisional Playoffs, respectivamente. Em seguida, na temporada 2022, Packers e Rodgers nem se classificaram para os playoffs da NFL, fazendo Brian Gutekunst acho que eles podem precisar de uma mudança.

Baía Verde estará no Soldier Field enfrentando o Chicago Bears no dia 10 de setembro, durante a primeira semana de NFL Temporada 2023. No dia seguinte, Jatos de Nova York estará no primeiro Monday Night Football contra o Buffalo Bills no Metlife Stadium.