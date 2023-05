Aaron Rodgers governa Nova York: sua camisa dos Jets lidera as vendas da NFL

Tele Aaron Rodgers exagero em Nova Iorque é real e se reflete nas vendas crescentes de seu Jatos jérsei. A NFL Shop confirmou que Rodgers conquistou o primeiro lugar para a camisa mais vendida em abril, consolidando sua popularidade entre os fãs na Big Apple.

Rodgers superou jogadores notáveis ​​como Jalen dóique teve uma temporada impressionante com o águias e entregou um memorável Super Bowl desempenho. Hurts teve que se contentar com o segundo lugar, atrás do novo quarterback dos Jets.

Patrick Mahomesa liga reinante e MVP do Super Bowlgarantiu o terceiro lugar em vendas de camisas. Odel Beckham Jr.um ex- Giants Pro Bowler que se tornou o wide receiver do Ravens, ficou em quarto lugar. Buffalo Bills quarterback Josh AllenA camisa nº 17 de 2017 completou as cinco primeiras em termos de vendas.

Travis Kelceo Kansas City Chiefs‘ tight end, conquistou o sexto lugar, tornando-se o segundo jogador do time entre os dez primeiros. Jordan Lovesucessor de Rodgers em Baía Verde, surpreendentemente conquistou a sétima camisa mais vendida do mês. Do oitavo ao décimo lugares foram ocupados por Vikings receptor largo Justin Jefferson, vaqueiros Zagueiro Micah Parsonse a escolha nº 1 do draft geral, Bryce Youngrespectivamente.

Rodger não quer usar o nº 12 por respeito a Joe Namath

Embora Rodgers tenha usado o nº 12 ao longo de sua gestão com os Packers, ele decidiu mudar para o nº 8 ao ingressar no Jets como um sinal de respeito ao Hall da Fama. Joe Namath. A camisa 12 de Namath foi aposentada pelos Jets em 1985, mas ele estava disposto a deixar Rodgers usá-la se ele viesse para Nova York.

Os fãs podem marcar seus calendários para 11 de setembro, já que Rodgers deve fazer sua estreia na temporada regular com o Jatos contra o Buffalo Bills sobre futebol de segunda à noite. A empolgação está aumentando enquanto os fãs aguardam ansiosamente o primeiro jogo do quarterback com as cores de seu novo time.