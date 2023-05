Aaron Rodgers liderará o New York Jets contra o Miami Dolphins no primeiro jogo da NFL Black Friday

Tele é o primeiro da NFL Sexta-feira preta jogo está marcado para acontecer em 24 de novembro, apresentando um clássico AFC Leste confronto entre o novo visual Jatos de Nova Yorkliderado pelo quatro vezes MVP da NFL Aaron Rodgerse seus rivais de divisão de longa data, os poderosos Miami Dolphins.

O jogo será apresentado por vídeo principal, com cobertura pré e pós-jogo originada ao vivo e no local do MetLife Stadium em East Rutherford, NJ A melhor parte? O jogo estará disponível gratuitamente para todos os fãs, mesmo aqueles sem assinatura Prime.

“Estamos empolgados em trazer este evento sem precedentes da NFL para os fãs de todo o país”, disse um porta-voz da Amazon. “A cobertura pré e pós-jogo do Black Friday Football contará com uma lista repleta de estrelas de analistas e repórteres, incluindo os vencedores do Emmy Al Michaels e Kirk Herbstreit, e a repórter Kaylee Hartung na equipe do jogo. Mal podemos esperar para começar a temporada de férias com este confronto emocionante.”

A programação do Thursday Night Football de 2023 será lançada em 11 de maio, com detalhes de produção e recursos específicos para o jogo Black Friday a serem anunciados nos próximos meses. A associação Prime oferece muitos benefícios, incluindo cobertura exclusiva de Quinta à noite futeboleconomia, conveniência e entretenimento.

Jogo da Black Friday será transmitido no Prime Video

Para o jogo Black Friday, os fãs podem transmitir a ação gratuitamente na web em amazon.com ou usando o aplicativo Prime Video, disponível em vários dispositivos, como telefones, tablets, decodificadores, consoles de jogos e TVs conectadas. O jogo também estará disponível no Twitch e nas estações de TV over-the-air nos mercados domésticos das equipes concorrentes, bem como em espanhol no Prime Video.

“Estamos empenhados em tornar o TNF no Prime Video uma experiência de visualização incomparável para os fãs”, disse o porta-voz. “Nossa equipe de produção foi recentemente reconhecida com cinco indicações ao Sports Emmy por sua cobertura de 2022, incluindo Outstanding Live Series, em sua temporada inaugural. Estamos ansiosos por outra grande temporada do Thursday Night Football e nosso primeiro jogo da Black Friday.”