Aaron Rodgers quase não treina nos Jets e levanta preocupações sobre possível lesão

Aaron Rodgerso renomado quarterback, fez uma aparição notável durante o jogo de terça-feira Jatos sessão de treino. Isso marcou o primeiro treino aberto à mídia desde que o time o adquiriu em uma troca há apenas um mês.

Com o início da sessão, Rodgers ativamente engajados em exercícios de aquecimento. No entanto, parecia que ele sentiu um pequeno desconforto, possivelmente forçando um músculo. Consequentemente, ele optou por não participar de nenhum dos exercícios subsequentes, assumindo o papel de espectador.

Apesar da ausência em campo, Rodgers manteve presença, observando de perto o desempenho dos zagueiros e do ataque como um todo. Aproveitou para conversar com os assistentes técnicos, exibindo sua grande interesse e envolvimento apesar de nem estar com o capacete em mãos.

Os observadores observaram que Rodgers, atualmente 39 anosapresentava sinais de favorecendo uma pernaembora a natureza exata de sua condição permanecesse incerta.

Zach Wilson aproveita a oportunidade na ausência de Aaron Rodgers

Na ausência de Rodgers, Zach Wilsono promissor jovem zagueiro, assumiu o comando das repetições do time principal, intensificando-se para preencher a lacuna deixada pelo estimado veterano.

O Jatos havia iniciado recentemente sua atividades de equipe organizada (OTA) treinos na segunda-feira, e Rodgers foi um participante ativo no segmento voluntário do programa de entressafra da equipe. Seu comprometimento e desempenho foram elogiados pelo treinador principal Robert Saleh no início do dia, solidificando ainda mais sua importância para as aspirações da equipe.