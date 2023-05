Aaron Rodgers revela seu Swiftie interior: participando da Eras Tour de Taylor Swift no MetLife Stadium

EUt parece que ser uma estrela do futebol não ofusca Aaron Rodgers‘ o amor por Taylor Swift. Em uma entrevista recente com Adam Schein na Mad Dog Sports Radio da SiriusXM, o novo quarterback dos Jets revelou seus planos emocionantes para o próximo fim de semana do Memorial Day – participando do altamente antecipado evento de Taylor Swift Tour das Eras no Estádio MetLife.

Quando questionado se ele vai pegar a estrela pop em ação, Rodgers respondeu com entusiasmo, sem deixar margem para dúvidas: “Ah, com certeza, claro.” Mas Rodgers não experimentará a performance eletrizante de Swift sozinho. “Eu tenho alguns amigos que também são grandes fãs que estão na minha faixa etária, então… nós vamos juntos.”

Esta não é a primeira vez Rodgers expressou sua admiração por Taylor Swift. No ano passado, durante as férias no Havaí, ele teve uma sessão improvisada de karaokê com Keleigh Telleresposa do ator Milhas Teller.

A dupla fez uma serenata para todos os presentes com sua interpretação de “o 1” do aclamado pela crítica de Swift “Folclore” álbum, que ocupa um lugar especial no coração de Rodgers. Ele compartilhou: “‘Folklore’ é provavelmente o meu álbum e, como eu disse, ‘August’ é provavelmente minha música favorita desse álbum.”

Swift está tendo os melhores momentos com sua turnê atual

Com Rodgers esperando ansiosamente pela Eras Tour, vale a pena notar que sua música favorita, “August”, há rumores de que fará parte do setlist. As apresentações de Swift são conhecidas por sua energia hipnotizante e visuais cativantes, e Rodgers estará entre milhares de fãs entusiasmados, cantando junto e curtindo a atmosfera eletrizante no MetLife Stadium.

A combinação de futebol e Taylor Swift pode parecer um par improvável, mas Aaron Rodgers demonstra que sabe se divertir dentro e fora de campo. Portanto, neste fim de semana do Memorial Day, enquanto a maioria das pessoas estará grelhando hambúrgueres ou curtindo a praia, Rodgers mergulhará no mundo encantador de Taylor Swift, celebrando sua música com os amigos e criando memórias inesquecíveis no MetLife Stadium.