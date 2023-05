Aberto da Itália 2023: Cameron Norrie acerta Novak Djokovic com uma sobrecarga: não é um jogo justo

Novak Djokovic está com raiva o brilho deixou claro o quão furioso o 22 vezes campeão do Grand Slam estava com seu oponente. E não foi só porque Cameron Norrie bateu nele na panturrilha esquerda com um golpe na cabeça após Djokovic já ter virado as costas e sofrido um ponto no início do segundo set do sérvio Vitória por 6-3, 6-4 na terça-feira.

Também houve outros casos de mau espírito esportivo de Norrie, disse Djokovic depois de chegar às quartas de final do Aberto da Itália pelo 17º ano consecutivo. Djokovic também questionou a forma como seu adversário britânico levou uma tempo limite médico pouco antes de ele sacar a partida.

“Eu assisti ao replay quando ele me bateu. Talvez você possa dizer que ele não me bateu deliberadamente”, disse Djokovic quando questionado sobre seu olhar raivoso para Norrie após o incidente. “Talvez não tenha sido tanto sobre isso. … Desde o início, ele estava fazendo todas as coisas que eram permitidas. Ele tem permissão para pedir um tempo limite médico. Ele tem permissão para bater em um jogador. Ele pode dizer ‘Vamos lá’ na cara mais ou menos a cada ponto desde basicamente o primeiro jogo.

“Essas são as coisas que nós, jogadores, sabemos que no vestiário não é um jogo justo. não é como nos tratamos“, disse Djokovic. “Ele trouxe o fogo, e eu respondi a isso. Eu não vou permitir que alguém se comporte assim apenas dobrando minha cabeça. Eu vou responder a isso.”

Claramente motivado pelo comportamento de Norrie, Djokovic teve sua melhor atuação no saibro do ano contra o 13º cabeça-de-chave Norrie, que não foi disponibilizado para comentar.

Visando seu sétimo título no saibro vermelho do Foro Italico, Djokovic teve todo o seu jogo clicando depois de lutar algumas vezes nas rodadas anteriores e em seus dois torneios anteriores no saibro.

Em um dia nublado depois de ter chovido a manhã toda, Djokovic parecia concentrado desde o início. “Na verdade, terminei meu aquecimento 10 minutos antes de entrar na quadra. Então, estava correndo um pouco com tudo, mas não pudemos (aquecer) mais cedo por causa da chuva”, disse Djokovic. “Então Estou feliz por superar o desafio de hoje em sets diretos e seguir em frente.”

Djokovic foi visto na sala do treinador antes da partida, tendo tirado três semanas de folga antes deste torneio por causa de um questão persistente com o cotovelo direito reparado cirurgicamente.

“cada dia é uma coisa“, disse Djokovic, de 35 anos, sem especificar o que o estava incomodando. “Mas, felizmente, consegui jogar e terminar a partida, então espero que amanhã esteja um pouco melhor.”

Djokovic cometeu menos da metade dos erros não forçados de Norrie, 14-29; e teve mais dois vencedores, 21-19.

Norrie conquistou um título no saibro no Rio de Janeiro no início deste ano, batendo Carlos Alcaraz na final. Djokovic perderá o primeiro lugar do ranking para o Alcaraz após este torneio – embora o Alcaraz tenha sido derrotado pelo húngaro Fabian Marozsan, 135º classificado, na terceira rodada na segunda-feira.

Alcaraz será, portanto, o cabeça-de-chave número 1 e Djokovic será o número 2 no Aberto da França, que começa em 12 dias. Djokovic enfrentará o sétimo colocado Holger Rune em uma revanche da final do Masters de Paris que o dinamarquês de 20 anos venceu em novembro. Rune venceu o qualificador australiano Alexei Popyrin por 6–4, 5–7, 6–4.

“Ele meio que me lembra um pouco, a maneira como joga”, disse Djokovic sobre Rune. “Realmente apto fisicamente, ótima defesa, mas também ótimo contra-ataque. Ele pode te machucar tanto de forehand quanto de backhand. Saque realmente sólido. Devoluções agressivas. Apenas um jogador versátil em todas as superfícies.

Rune chegou à final do Masters de Monte Carlo no mês passado. “Vai ser uma partida muito física“, disse Djokovic.