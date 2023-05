Abertura de Vagas para Trabalho Presencial e Home Office

A efrete, a fintech do transporte rodoviário, que oferece soluções financeiras para o meio de transporte, está em busca de novos colaboradores no mercado de trabalho. Sendo assim, antes mesmo de falar mais sobre a empresa, confira quais são as vagas disponíveis:

Analista de Crédito Pleno – Itajaí – SC – Efetivo;

Analista de TI Sênior – Itajaí – SC – Efetivo;

Assessor Rede Credenciada – Itajaí – SC – Efetivo;

Desenvolvedor C# Asp.Net MVC Fullstack Pleno – Itajaí – SC e Remoto – Efetivo;

Executivo Comercial – Paraná – Itajaí – SC e Remoto – Efetivo;

Executivo Comercial – São Paulo – Itajaí – SC e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a efrete

Falando um pouco mais sobre a efrete, é interessante ressaltar que a empresa nasceu como uma solução de pagamento de fretes eletrônicos e pedágio. Através de uma plataforma fácil e intuitiva, facilita o gerenciamento do pagamento de fretes, a emissão do CIOT e o pagamento do vale-pedágio. Oferece soluções para contratantes de frete, motoristas e rede credenciada.

Além disso, agora também é uma conta digital para o motorista rodoviário e em breve visa oferecerer uma gama completa de soluções financeiras para a cadeia logística.

Por fim, com o bom desempenho da empresa na qualidade do atendimento aos clientes e nos serviços ofertados, se destacou no ramo das IPEFs. Além disso, o padrão de atendimento e-frete chamou a atenção da holding nstech, que mais tarde fez a aquisição da empresa. Hoje, faz parte do maior ecossistema conectado de logística da América Latina.

Como se inscrever?

Para saber mais sobre as vagas da efrete, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, funções, horário, etc..) com atenção e se candidatar.

