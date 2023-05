Abraço ABRE Novas Oportunidades de Emprego em Todo o País; Inscreva-se!

O Abbraccio, rede de restaurantes de comida italiana que pertence ao grupo Bloomin’ Brands International e já faz história há mais de 7 anos no Brasil, está contratando profissionais em alguns estados.

Sendo assim, antes mesmo de falar um pouco mais sobre a empresa, confira quais são os cargos em aberto:

Atendente de Restaurante (Noturno) – Shopping Rio Design Barra – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Atendente de Restaurante – Parkshopping Brasília – Brasília – DF – Efetivo;

Auxiliar de Cozinha Apoio – Shopping Anália Franco – São Paulo e Remoto – SP – Efetivo;

Auxiliar de Cozinha Apoio – Shopping Rio Design Barra – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Auxiliar de Cozinha II – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Auxiliar de Limpeza Cozinha – Shopping Anália Franco – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Limpeza Salão – Shopping Market Place – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Preparo (Noturno) – Shopping Anália Franco – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Preparo – Park Shopping – Brasília – DF – Efetivo;

Recepcionista – Shopping Anália Franco – São Paulo – SP – Efetivo;

Recepcionista – Shopping Iguatemi Brasília – Brasília – DF – Efetivo;

Técnico em Manutenção – Shopping Rio Design Barra – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo.

Mais sobre o Abbraccio

Sobre o Abraccio, é válido frisar que, desde 2015, o Abbraccio traz seus diferenciais da culinária italiana artesanal preparada diariamente com ingredientes frescos. Desde então, segue conquistando cada vez mais o coração de seus (as) clientes e das pessoas.

Todos os restaurantes são liderados por Sócios(as) da Bloomin’, experientes no ramo de alimentação, Hospitalidade e gerenciamento de pessoas. Além disso, acredita que a história, visão e missão são o caminho para o crescimento sustentável do Abbraccio.

Bom, agora que as vagas do Abbraccio já vieram à tona, você só precisa clicar neste link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

