Acordo de Pagamento do IRS: Quais são os requisitos para regularizar o seu pagamento junto do IRS?

Tele Serviço de Receita Interna (IRS) tem um plano posto em prática que ajuda as pessoas que tendem a pagar seus impostos antecipadamente. De acordo com a lei, a Receita Federal tentará aplicar penalidades a todos os contribuintes, tanto por não apresentarem a declaração quanto por não pagarem os impostos devidos dentro do prazo. Se você não puder pagar o imposto devido antes da data de vencimento do depósito original, o saldo poderá estar sujeito a juros mais uma multa mensal por atraso no pagamento. Também existe uma penalidade por falta de arquivar um declaração de imposto. Por tudo isso, encorajamos você a arquivar no devido tempo, mesmo que não consiga pagar o saldo integralmente. Folks pagar seus impostos em dia é sempre incentivado a fim de evitar qualquer tipo de encargos adicionais.

Como posso determinar se me qualifico para um Acordo de Pagamento do IRS?

O IRS entende que muitos não conseguem pagar seus impostos completamente na primeira tentativa, existem opções para isso. Chama-se Acordo de Pagamento do IRS e existe uma forma de determinar se é elegível para este plano ou não. Todos têm uma situação fiscal específica que os ajudará a determinar se são elegíveis para este plano. Várias opções de pagamento estão disponíveis para as pessoas. Estes incluem pagamento integral, plano de pagamento de curto prazo que consiste em pagar nos próximos 180 dias ou menos. Por último, mas não menos importante, existe o plano de pagamento de longo prazo que consiste em parcelas mensais. Os indivíduos têm uma melhor chance de se qualificar para este plano. Mas algumas empresas também se qualificam.

Se você for um indivíduo, pode qualificar-se inscrevendo-se on-line para um plano de pagamento de longo prazo se você deve US$ 50.000 ou menos em impostos, multas e juros combinados. Para planos de pagamento de curto prazo, você pode solicitar isso se dever menos de $ 100.000. As empresas só têm a chance de usar o plano de pagamento de longo prazo de $ 25.000 ou menos. Proprietário único ou contratados independentes são considerados indivíduos, independentemente do tamanho de seus negócios.