Acordo Neymar-PSG: Clube quer que ele saia e jogador concorda

Mmuito já foi escrito e dito sobre Neymarpossível partida de Paris Saint-Germain. Verão após verão, desde a sua chegada de Barcelona em 2017, ele foi vinculado a uma mudança.

Agora, quase pela primeira vez, a vontade de PSG e Neymar é o mesmo. O clube está pronto para começar a trabalhar em sua saída.

Neymarsegundo o UOL, conhece de perto PSGas intenções. O problema, agora, é encontrar um ponto de acordo que satisfaça ambas as partes. Vale lembrar que o antigo Barcelona e Santos jogador renovou na temporada passada até 2027.

salario de neymar

Seu salário – cerca de 50 milhões de euros por temporada – é um grande obstáculo. No entanto, PSGcom Nasser Al-Khelaifi no comando, estão dispostos a reduzir drasticamente o valor de uma possível transferência para ‘se livrar’ de Neymar.

Neymar também estaria disposto a reduzir seu salário. O brasileiro de 31 anos ainda tem mercado na Inglaterra. Ele foi recentemente relacionado com Chelsea, Newcastle e Manchester United.

A verdade é aquilo NeymarO desempenho do jogador, marcado por lesões nos momentos decisivos de cada temporada, tem ficado bem abaixo das expectativas. Mesmo assim, seus números são bons: marcou 118 gols e deu 77 assistências em 173 jogos.

Certamente há uma equipe por aí onde Neymar pode ser um sucesso com alguns anos de carreira ainda por vir, mas sua posição na PSG parece insustentável com as relações com a base de fãs em um nível mais baixo.