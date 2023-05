Acusações de Kyle Chrisley retiradas depois de supostamente ameaçar matar a esposa afastada

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, os promotores da Geórgia dizem que as acusações contra Kyle foram retiradas porque a suposta vítima não está mais cooperando.

O promotor do condado de DeKalb disse ao TMZ … “Após uma investigação mais aprofundada, revisão das evidências e discussão com a vítima, com base em todos os fatos e circunstâncias, nosso escritório se recusou a processar o caso”.