Acusadora de Donald Trump, E. Jean Carroll reage ao veredicto após julgamento por abuso sexual

fvermes presidente Donald J. Trump foi acusado de muitos crimes diferentes ao longo de sua vida, mas E. Jean Carroll as acusações de estupro e abuso sexual foram as mais graves. Se ele fosse considerado culpado de estupro, não haveria chance de ele vencer uma possível eleição para se tornar presidente dos Estados Unidos para um segundo mandato. Embora o ex-presidente não tenha sido considerado culpado de estupro, ele foi considerado culpado de abuso sexual contra E. Jean Carrol. Eles exigem que ele pague US $ 5 milhões em danos ao acusador e o rotularam oficialmente de abusador sexual perante a lei. Naturalmente, Trump negou qualquer ato errado, apesar das fitas de seu depoimento terem sido divulgadas ao público.

Apesar de não obter o veredicto exato que desejava, E. Jean Carroll considerou esse veredicto uma vitória. Ela estava procurando algum reconhecimento público do que o ex-presidente fez com ela. A ex-colunista de conselhos da Elle apareceu em uma entrevista com Savannah Guthrie para falar sobre sua reação após o veredicto. aqui está o que ela disse: “Estou emocionada. Estou maravilhada com alegria, felicidade e prazer pelas mulheres deste país. Ele foi considerado responsável por uma acusação muito séria. O abuso sexual sob a lei de Nova York é muito sério e o júri descobri que foi isso que ele fez. Eu nem ouvi o dinheiro. Não se trata de dinheiro. Trata-se de recuperar meu nome.

Donald Trump ainda pode concorrer ao cargo, apesar deste veredicto?

Depois que o júri de seis homens e três mulheres chegou ao veredicto final, o ex-presidente Donald J. Trump pode ser considerado um agressor sexual aos olhos da lei. Um veredicto unânime, mas que levanta muitas outras questões sobre o que vem a seguir para Trump. A constituição dos Estados Unidos não impede que o ex-presidente se candidate novamente, apesar de receber essa sentença. Mesmo que estivesse preso, Trump não poderia concorrer novamente apenas se obstruísse a justiça por traição direta ao país. No mínimo, todas essas questões legais estão transformando o ex-presidente em um mártir e podem facilitar seu retorno ao poder.