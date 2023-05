Addison Timlin, estrela de ‘O Urso’, esposa de Jeremy Allen White pede divórcio

Estrelas de “O Urso” e “Shameless” Jeremy Allen White A esposa de atriz está derrubando a cortina do casamento deles… porque ela acabou de pedir o divórcio.

esposa de Jeremias, Addison Timlin foi direto ao tribunal na quinta-feira e pediu o divórcio após mais de 3 anos de casamento … de acordo com os registros do tribunal.

Jeremy e Addison – que atua em peças, programas de TV e filmes – se conheceram quando eram adolescentes no set do filme de 2008, “Afterschool”. Ela deu a entender que eles estavam namorando em 2013 e, em junho de 2018, eles anunciaram sua gravidez.

Addison deu à luz o primeiro filho do casal em outubro de 2018 e, no mês de outubro seguinte, eles atou o nó no tribunal de Bev Hills.