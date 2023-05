Aderrien Murry finalmente recebe alta do hospital infantil após ser baleado por policial ainda em serviço

Adepois de quase uma semana no hospital, Aderrien Murryo menino de 11 anos que foi baleado no peito por um policial em Jackson, Mississipifoi liberado para continuar sua reabilitação em casa com sua mãe.

O fato chocou toda a comunidade… No sábado, dia 20 de maio, Greg Alcaparrasoficial da Delegacia de Polícia de Indianola atendeu a uma chamada para o 911 para violência doméstica na casa de Murry. A ligação foi feita por Aderrien, a pedido de sua mãe, que ficou preocupada com a segurança deles depois que um de seus ex-companheiros, e pai de outro de seus filhos, apareceu logo cedo. Quando o oficial chegou, o terrível incidente aconteceu.

De acordo com Copiar Murry, mãe do menino, a agente pediu para todos da casa saírem. Quando Aderrien o fez, o oficial abriu fogo. “Uma vez ele veio da esquina, levou um tiro. Não sei por quê. O mesmo policial que disse para ele sair de casa saiu e ele levou um tiro”, sua mãe explicou. “Ele ficava perguntando: ‘Por que ele atirou em mim? O que eu fiz de errado?’… Estou muito feliz por meu filho estar vivo”ela disse.

mais bonito resultou em um pulmão colapsado devido à bala. Ele também sofreu fraturas nas costelas e lacerações vivas, e foi tratado no Centro Médico da Universidade do Mississippi.

E então… O policial será punido?

Copiar Murry e Carlos Moura, o advogado da família está em contato com as autoridades e a mídia. A intenção deles é clara: o agente deve pagar pelo seu grande erro e não pode continuar fazendo parte Delegacia de Polícia de Indianola. “Acreditamos que a cidade e o oficial devem ser responsabilizados Aderrien Murray pelos danos que causaram”explicou o advogado.

Infelizmente para o caso deles, seu pedido para obter imagens do incidente ainda não foi processado. As autoridades justificam isso dizendo que o material faz parte de uma investigação em andamento. Até agora, ninguém da polícia apareceu para apoiar ou visitar o menino.

“Aderrien quase perdeu a vida”, Nakala Murry comentou. Na quinta-feira, as pessoas se reúnem para protestar em frente ao Câmara Municipal de Indianápolis.