Adeus WhatsApp: O Fim da Linha para Estas Pessoas

Foi anunciado que a partir do dia 31 de maio alguns smartphones com os sistemas operacionais Android e iOS não terão mais acesso ao aplicativo de mensagens WhatsApp.

É importante ficar atento se você possui um dos modelos afetados, pois isso pode impactar a maneira como você se comunica com seus contatos. Afinal, o aplicativo é o mais popular do mundo dentro dessa modalidade.

Essa restrição pode ser resultado de várias razões, incluindo a incompatibilidade com versões mais recentes do sistema operacional ou a falta de suporte para atualizações de segurança.

De qualquer forma, preparamos esse texto para esclarecer todas as suas dúvidas sobre o assunto e te ajudar a conferir se o seu celular está na lista dos dispositivos que perderão suporte.

Por que alguns dispositivos serão incompatíveis com o WhatsApp no final desse mês (05)



Como mencionamos, o aplicativo WhatsApp anunciou recentemente a lista de dispositivos que em breve não poderão mais ter acesso a sua plataforma.

Essa decisão foi tomada devido à incompatibilidade desses celulares com as atualizações necessárias para o funcionamento adequado do aplicativo.

Sabemos que essa pode ser uma notícia frustrante para alguns usuários. Entretanto, deve-se ter em mente que as atualizações são necessárias para assegurar a qualidade do serviço oferecido, bem como, para aproveitar os avanços tecnológicos mais recentes.

Dessa forma, você já pode imaginar que os aparelhos que estão na lista são aqueles mais antigos, que não podem suportar as versões mais atualizadas devido às limitações de hardware e software.

Assim, se você identificar o seu dispositivo nessa lista que vamos disponibilizar, considere atualizar o sistema operacional ou adquirir um novo aparelho que suporte as exigências do aplicativo de mensagens.

Se não for possível, você precisará analisar outros aplicativos dentro dessa modalidade que possuem compatibilidade com as características do celular.

Quais os sistemas afetados?

Antes de apresentar a lista detalhada dos smartphones que não serão mais compatíveis com o WhatsApp, podemos informar resumidamente a partir de quais sistemas serão impossibilitados os acessos.

Resumidamente serão os dispositivos que possuem versões mais antigas do Android anteriores à 4.1, bem como com o iOS 12, o sistema operacional usado pelo iPhone e iPad.

A partir do dia 31 de maio, esses aparelhos não poderão mais instalar o WhatsApp.

Todavia, vale mencionar que, a empresa introduziu uma opção que facilita a transição para os usuários que precisam mudar de aparelho. Dessa forma, será possível fazer backup do WhatsApp em um smartphone da Apple e transferi-lo para um dispositivo de outra marca, como um Xiaomi, por exemplo.

Essa medida adotada, torna o processo de mudança de aparelho mais conveniente, permitindo que os usuários mantenham seu histórico de mensagens e conversas ao migrarem para um novo dispositivo.

Portanto, embora a compatibilidade com smartphones mais antigos esteja sendo encerrada, o WhatsApp está trabalhando para tornar a transição mais suave.

E assim, garantir que as pessoas possam continuar a desfrutar da plataforma de mensagens de maneira conveniente, independentemente do dispositivo que escolham utilizar.

Lista de dispositivos que perderão o suporte ao WhatsApp

Antes de tudo, para determinar se o aplicativo de mensagens será removido do seu dispositivo, é importante conhecer a versão do sistema operacional em execução.

Se você estiver utilizando um dispositivo Android, poderá verificar isso seguindo estes passos:

Acesse as Configurações do apararelho; Procure e selecione a opção “Sobre o Telefone” ou algo similar a isso; Verifique a versão do sistema operacional listada.

No caso de dispositivos iOS, siga estas etapas:

acesse os Ajustes do seu celular; Selecione “Geral”; Toque em “Sobre”; Agora você terá a versão do sistema operacional exibida na tela.

Agora, veja abaixo a lista dos dispositivos que não terão mais suporte para o WhatsApp:

Archos 53 Platinum;

Faea F1;

Huawei Ascend D2;

Huawei Ascend G740;

Huawei Ascend Mate;

iPhone 6S;

iPhone 6S Plus;

iPhone SE;

LG Enact;

LG Lucid 2;

LG Optimus F3;

LG Optimus F3Q;

LG Optimus F5;

LG Optimus F6;

LG Optimus F7;

LG Optimus L2 II;

LG Optimus L3 II;

LG Optimus L3 II Dual;

LG Optimus L4 II;

LG Optimus L5 Dual;

LG Optimus L5 II;

LG Optimus L7 Dual;

LG Optimus L7II;

Lenovo A820;

Samsung Galaxy Ace 2;

Samsung Galaxy Core;

Samsung Galaxy S3 mini;

Samsung Galaxy Trend II;

Samsung Galaxy Trend Lite;

Samsung Galaxy X cover 2;

Sony Xperia M;

Wiko Cink Five;

Winko Darknight;

ZTE Grand Memo;

ZTE Grand S Flex;

ZTE V956 – UMI X2;

Por fim, apenas reforçando, se você encontrou na lista o seu aparelho, infelizmente em breve não será mais possível utilizar o aplicativo. Então, considere as alternativas que apresentamos no texto.