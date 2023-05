Adimax Oferece Oportunidades de Emprego em Seis Estados Diferentes

A Adimax, empresa que nasceu com a missão de promover o bem-estar animal através de alimentos com alto padrão de qualidade para cães e gatos, está contratando novos funcionários em algumas regiões do Brasil. Dito isso, antes de falar mais sobre uma das empresas líderes no segmento em que atua, veja a lista de vagas disponíveis:

Advogado (a) Júnior – Salto de Pirapora – SP – Efetivo;

Ajudante Geral (Ensaque) – Abreu e Lima – PE – Efetivo;

Almoxarife – Feira de Santana – BA – Efetivo;

Analista de Logística – Abreu e Lima – PE – Efetivo;

Analista de Logística – Feira de Santana – BA – Efetivo;

Analista de PCM – Feira de Santana – BA – Efetivo;

Analista de PCP – Abreu e Lima – PE – Efetivo;

Analista de Pricing Pleno – Salto de Pirapora – SP – Efetivo;

Assistente Administrativo – Juatuba – MG – Efetivo;

Assistente Financeiro (Contas a Receber) – Salto de Pirapora – SP – Efetivo;

Auxiliar de Logística – Brasília – DF – Efetivo;

Auxiliar Mecânico – Salto de Pirapora – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Banco de Talentos;

Eletricista – Feira de Santana – BA – Efetivo;

Estágio (Fiscal) – Salto de Pirapora – SP – Estágio;

Nutricionista – Goianápolis – GO – Efetivo;

Operador de Máquina – Goianápolis – GO – Efetivo;

Representante de Informação Veterinária – Salto de Pirapora – SP – Efetivo;

Técnico de Manutenção Mecânica – Juatuba – MG – Efetivo;

Técnico de Manutenção Mecânica – Uberlândia – MG – Efetivo.

Mais sobre a Adimax

Falando um pouco mais sobre a Adimax, é válido frisar que, com sede em Salto de Pirapora, Região Metropolitana de Sorocaba (SP), a Adimax possui mais três filiais localizadas no Pernambuco, em Minas Gerais e em Goiás. Além desses quatro polos de produção, a marca possui Centros de Distribuição pelas regiões Sudeste, Nordeste e Norte do Brasil.

Além disso, a empresa percorre as rodovias brasileiras há mais de dez anos, realizando a logística da Adimax em diversas regiões do país. Com uma frota de caminhões própria, possui uma equipe administrativa, que cuida tanto dos colaboradores como da logística da transportadora, e um time de motoristas e ajudantes altamente treinados e capacitados.

Como se inscrever?

Para se inscrever em uma das vagas, é preciso clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, basta verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Sendo assim, para ficar de olho nas notícias do país e nas melhores vagas de empregos, é só acessar o Notícias Concursos!