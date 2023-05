Adivinha em quem esse doce garoto se transformou!

Nascida em Gary, Indiana … esta adorável garotinha se tornou um ícone da música, mas antes de se tornar grande na indústria da música, ela sonhava em se tornar uma advogada do entretenimento … ou possivelmente até uma jóquei em corridas de cavalos!

Com seus sucessos musicais como “Rhythm Nation”, essa máquina de cantar era uma das que se esperava durante as décadas de 1980 e 1990. E cantar não é seu único forte … ela tem movimentos por dias e sabe como trabalhar no palco. E não durma em seu jogo de moda!