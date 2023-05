Adivinha em quem esse garoto vermelho, branco e azul se transformou!

Antes dessa garota memorável de cabelos castanhos e olhos castanhos se transformar em modelo e empresária, ela estava apenas correndo em seu tanque vermelho com a bandeira americana, andando a cavalo com sua irmã mais nova e crescendo em Los Angeles, Califórnia.

Quando esta linda garota não está na passarela, ela não apenas gosta de passar o tempo no celeiro, mas também se orgulha de sua coleção de carros antigos. Ela, junto com sua família famosa, tende a sempre se tornar viral, mas nada é tão bom quanto as habilidades dessa garota em cortar pepino!