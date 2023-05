Adjoa Andoh, de Bridgerton, afirma falta de diversidade na varanda do Palácio de Buckingham durante a cobertura da ITV Coronation

Vem algum lugar ouCobertura da coroação da ITV foram brindados com um momento surpreendente de comentários sinceros de Bridgerton atriz Adjoa Andoh ontem.

A estrela, que interpreta Lady Danbury no Netflix show de sucesso, deixou seus co-apresentadores atordoados quando ela se referiu ao Palácio de Buckingham varanda como ‘terrivelmente branco‘ durante a transmissão ao vivo.

Concha, cujo pai veio de Gana, fez parte da equipe de cobertura da rede ao lado Tom Bradby e Julie Etchingham.

Enquanto a transmissão passava dos diversos arredores da Abadia para o mar de rostos brancos na varanda, Andoh não pôde deixar de comente sobre o forte contraste. “Passamos da rica diversidade da abadia para uma varanda terrivelmente branca”, ela comentou, “estou muito impressionada com isso.”

Mas ela não parou por aí. Andoh passou a especular sobre o impacto disso falta de diversidade nas gerações futuras. “Também estou olhando para essas gerações mais jovens e pensando: ‘Quais são as nuances que elas terão quando crescerem?'”, refletiu ela.

Os comentários contundentes de Adjoa Andoh sobre a falta de diversidade provocam debate no Twitter

A discussão franca deixou o colega comentarista Myleene Klass sentado ao lado dela parecendo perplexo. Mas comentários de Andoh não passou despercebido por Twitter usuários também, com alguns a saudando por falar o que pensa, enquanto outros criticaram seus comentários.

Um usuário do Twitter questionou: “Por que é aceitável dispensar uma família branca por ser branca?” Mas os fãs de Andoh foram rápidos em defendê-la, aplaudindo-a por esclarecer a importância da diversidade e da representação em todas as áreas da vida pública.

Com suas declarações ousadas e seu compromisso inabalável com a diversidade, Adjoa Andoh está provando ser uma das vozes mais importantes do entretenimento hoje.