Advogado de Jonathan Majors reivindica caça às bruxas, caso ainda após audiência

Jonathan Majors‘ o grande dia no tribunal acabou não sendo tão importante, afinal – porque as acusações que ele enfrenta permanecem em vigor … algo com o qual seu advogado não está muito feliz.

Como você deve ter ouvido, o ator deveria comparecer perante um juiz na terça-feira, o que representou sua primeira chance real de combater o processo criminal que foi movido contra ele pelo escritório do promotor de Manhattan – mas, no final, nada aconteceu. disso.

O escritório do promotor nos diz que as acusações de Majors ainda estão intactas e inalteradas desde quando foram anunciadas pela primeira vez. Para relembrar … essas acusações incluem 3 acusações de tentativa de agressão, bem como agressão, uma acusação de assédio agravado e uma acusação separada de assédio.

O promotor diz que haverá uma audiência futura para discutir uma moção apresentada pela equipe jurídica de Majors – mas não está claro do que se trata exatamente. De qualquer forma, ele deve voltar ao tribunal em junho.



Quanto ao que aconteceu — ou melhor, não aconteceu — hoje … advogado de defesa de Majors, Priya Chaudhrydiz ao TMZ … ela e sua equipe bifurcaram o que dizem ser uma evidência irrefutável que supostamente exonera seu cliente … mas dizem que o promotor fez vista grossa para tudo isso.

Ela continua explicando que o promotor supostamente disse a ela que iria “consertar” sua reclamação contra Majors com base no que foi enviado – no entanto, ela agora diz que eles se retrataram dessa promessa e não fizeram nada para alterá-la … apesar do que ela diz ser uma prova clara de que a suposta vítima está mentindo sobre aquela noite, e que Majors é quem está sendo falsamente processado.

Chaudhry afirma que o promotor está simplesmente alterando sua abordagem para este caso com base no que ela diz ser a história em constante mudança da mulher – e isso, ela diz, é uma pena … motivada racialmente.

Ela diz: “Quando o Sr. Majors mostrou a um policial branco os ferimentos que a mulher lhe causou, o policial branco ficou na cara do Sr. Majors e zombou dele, dizendo que se o policial batesse no Sr. Majors, o policial não iria t t quebrou o dedo. Nenhum dos policiais brancos presentes investigou a agressão do Sr. Majors. Pior ainda, o promotor distrital não indicou qualquer intenção de processar a mulher, ou mesmo investigar a verdade.”

Chaudhry diz que este é um exemplo de viés explícito e implícito que ainda existe no sistema de justiça criminal – bem como um flagrante duplo padrão que JM estava recebendo que beneficiou seu acusador … que, como seu advogado apontou , é uma mulher branca.

A advogada também afirma ter obtido ainda mais evidências que provam que seu cliente é inocente – mas diz que hesita em compartilhá-las por medo de que o promotor dê a dica à suposta vítima para distorcer ainda mais a narrativa. Veremos no que dá no próximo mês.