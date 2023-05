Advogados de Tiger Woods tentam impedir processo de ex-namorada

Aadvogados para superstar do golfe Tiger Woods devem argumentar na terça-feira durante uma audiência no tribunal que o processo de sua ex-namorada contra ele deve ser interrompido porque ela assinou um acordo de confidencialidade exigindo que quaisquer divergências entre eles sejam resolvidas em particular por um árbitro.

Érica HermanEla, 39, está processando Woods para rescindir o acordo, dizendo que ela foi vítima de seu assédio sexual. Ela também entrou com um processo de despejo ilegal de $ 30 milhões contra o fundo que possui sua mansão de $ 54 milhões na Flórida.

Herman, que administrou o restaurante Woods’ Palm Beach County antes e durante os primeiros anos de seu relacionamento romântico, argumenta que o acordo de confidencialidade é inaplicável sob uma nova lei federal que diz que tais contratos podem ser anulados quando ocorre abuso ou assédio sexual. O advogado dela, Benjamim Hodasafirma que a suposta ameaça de Woods de demiti-la se ela não assinasse o contrato foi assédio.

“Um chefe que impõe condições de trabalho diferentes a seu empregado por causa de seu relacionamento sexual é assédio sexual”, disse Hodas.

advogado de Woods, JB Murray, nega que a jogadora de golfe de 47 anos tenha agredido ou assediado sexualmente Herman, chamando suas acusações em documentos judiciais de “totalmente sem mérito”. Não se sabe se Woods comparecerá à audiência antes Juiz Elizabeth Metzgero primeiro no que poderia ser uma longa batalha judicial.

No processo de Herman contra Woods, ela quer que Metzger anule o acordo de confidencialidade ou pelo menos dê a ela orientações sobre o que ela pode dizer publicamente. Por exemplo, ela pode discutir eventos que aconteceram antes do acordo ou depois da separação? E as informações que ela aprendeu sobre Woods de outras pessoas? Ela também está argumentando que o contrato cobre apenas sua relação de trabalho com Woods, não seus assuntos pessoais.

Em seu processo de despejo ilegal contra o fundo, ela está baseando sua reivindicação de $ 30 milhões em quanto custaria para alugar uma propriedade como a mansão à beira-mar de Woods ao norte de Palm Beach por seis anos de residência que ela teria sido prometida pelo jogador de golfe e depois negada. .

Quando Hodas entrou com o processo contra o fundo em outubro, ele marcou uma caixa em um formulário padronizado dizendo que o caso não envolvia abuso sexual. No processo de março de Herman contra Woods, Hodas marcou a caixa dizendo que o caso envolve abuso. Hodas não explicou a aparente discrepância.

Antes de namorarem, Woods contratou Herman em 2014 para ajudar a desenvolver e depois operar o bar e restaurante esportivo The Woods do jogador de golfe nas proximidades de Júpiter – mas eles não concordam quando seu relacionamento romântico e coabitação começaram.

Herman diz em seus processos judiciais que seu relacionamento romântico começou em 2015 e que no final de 2016 ela se mudou para a mansão de quase 30.000 pés quadrados (2.800 metros quadrados) de Woods na luxuosa comunidade de Hobe Sound. Ela diz que em 2017, Woods prometeu verbalmente que poderia viver lá pelo menos mais 11 anos.

Herman diz que Woods a pressionou a largar o emprego gerenciando seu restaurante em 2020

Woods, em seus documentos judiciais, diz que seu relacionamento romântico começou em 2017, pouco antes de ela ir morar com ele em agosto – na época em que o acordo de confidencialidade foi assinado. Em março de 2017, Woods colocou a mansão no Jupiter Island Irrevogável Homestead Trust, uma entidade que ele criou que tem apenas ele e seus dois filhos como beneficiários. A revista Forbes estima o patrimônio líquido de Woods em US$ 1,1 bilhão.

Herman diz que Woods a pressionou a deixar o emprego de gerente de seu restaurante em 2020, dizendo que queria que ela passasse mais tempo cuidando dele e de seus filhos.

Herman diz que Woods a despejou por “trapaça”. Ela diz que Woods disse a ela que eles iriam fazer uma viagem de fim de semana para as Bahamas, então ela arrumou uma pequena mala e ele a levou ao aeroporto, onde estacionaram perto de um avião particular.

Mas, em vez de embarcar, Woods disse a Herman para falar com seu advogado e foi embora, diz ela.

“Do nada”, o advogado disse a ela que o relacionamento havia acabado e que ela estava sendo despejada, diz ela. Ela diz que se recusou a assinar outro acordo de confidencialidade que o advogado tentou impor a ela.

Quando os advogados de Woods devolveram seus pertences pessoais, eles guardaram $ 40.000 em dinheiro, “fazendo acusações obscenas e difamatórias” sobre como ela os obteve, ela alega.