Agente de Bale acaba com o sonho de Ryan Reynolds em Wexham: ele não quer mais jogar

Adepois Wrexham garantiu a promoção de volta à Liga Dois, houve especulações de que Gareth Bale poderia sair da aposentadoria para jogar pelo clube galês.

Isso agora foi encerrado pelo agente do jogador Jonathan Barnettmas não antes de o jogador de 33 anos alimentar os rumores nas redes sociais.

Ryan Reynolds se junta ao desfile de ônibus aberto de WrexhamLAPRESSE

O antigo Real Madrid homem interagiu no Twitter com Wrexham sócio Rob McElhenneyque comanda o clube ao lado Ryan Reynolds.

“Ei, Gareth Balevamos jogar golfe, onde não vou passar quatro horas tentando convencê-lo a não se aposentar para uma última temporada mágica”, foi McElhenneyprimeira abordagem do galês.

Fardo em seguida, respondeu “depende do curso” e marcou o campo de golfe R&A em St Andrews.

isso tinha Wrexham fãs acreditando que poderia ser possível, mas não era para ser.

Jonathan Barnett encerra os rumores de Bale para Wrexham

Agora, Jonathan Barnett falou sobre a possibilidade de Fardo deixando de se aposentar apenas alguns meses depois de pendurar as chuteiras após a Copa do Mundo no Qatar.

“Acho que não”, foi como Barnett respondeu ao Sky Sports News quando questionado sobre a possibilidade.

“Ele está lisonjeado com as ofertas, mas todas foram irônicas.

“Ele está tendo uma ótima vida no momento e é bem merecido, já que ele tem sido o melhor jogador de futebol britânico, provavelmente de todos os tempos.

“[The Wrexham owners] realmente não falou comigo. Eles podem ter falado com garethmas gareth não quer mais jogar futebol.

“Ele teve uma ótima carreira e se divertiu, mas está vivendo uma ótima vida agora.

“Ele está com sua família, que é o mais importante. Ele está passando muito tempo com seus filhos e é isso que ele quer fazer.

“Ele obviamente fará outras coisas mais tarde.”