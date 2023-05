Agricultores de Penedo fornecem alimentos para instituições por meio do PAA

Secom PMP

Cerca de duas mil pessoas atendidas em seis instituições de assistência social que funcionam em Penedo terão refeições preparadas com alimentos produzidos por agricultores do município.

Macaxeira, batata doce, banana, farinha e bolo foram entregues nesta terça-feira, 23, graças à retomada do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) pelo governo federal em 2023.

O incentivo ao trabalho da agricultura familiar e combate à fome é realizado em Penedo por meio da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (Semada), em parceria com a Emater Alagoas.

“O foco principal da gestão Ronaldo Lopes e João Lucas para a agricultura é fortalecer o trabalho dos nossos produtores porque se não fosse por vocês, essa ação não poderia ser realizada”, afirma Rogério José da Silva, o Rogério dos Peixotos, gestor da Semada.

A distribuição reuniu representantes da Casa de Ranquines, Lar São José, ACRESC, CAPS, Centro Juvenil Maria Auxiliadora e Instituto Aldo de Melo Brandão. identificado na divulgação anterior como Lar de Nazaré por equívoco.

Fundada há um ano, o instituto está situado na Rua da Floresta, s/n, bairro Santa Luzia. “Nós estamos com oito crianças acolhidas e estamos ampliando a nossa estrutura”, informa Solange Raposo, muito conhecida em Penedo por sua dedicação ao Lar de Nazaré, fundado por Padre Aldo, homenageado com seu nome na nova entidade.

Os alimentos do PAA também estarão no prato de comida que os frades da Ordem de São Vicente servem aos 22 acolhidos na Casa de Ranquines, localizada na Rua 15 de Novembro, Centro de Penedo.

De acordo com Frei Frederico, a Casa de Ranquines também alimenta pessoas em situação de rua e depende de doações para manter a assistência social.

Além do fornecimento dos itens produzidos na zona rural de Penedo para as instituições, agricultores receberam sementes de milho e sorgo do Programa Planta Alagoas. Em breve, cerca de 400 produtores receberão também as sementes de arroz, feijão de arranque e feijão de corda.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves