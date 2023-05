AJ McKee x Patricky Pitbull, primeiro campeão peso mosca do Bellator será coroado no Bellator x RIZIN 2 em julho

AJ McKee enfrentará Patricky Pitbull na próxima partida das quartas de final durante o Grande Prêmio Peso Leve do Bellator em 30 de julho no Bellator x RIZIN 2 agendado para a Saitama Super Arena em Saitama, Japão.

Além de McKee x Pitbull no evento principal, o primeiro campeão mundial peso mosca do Bellator será coroado quando Kyoji Horiguchi enfrentar Makoto “Shinryu” Takahashi até 125 libras.

Os dirigentes do Bellator anunciaram o novo card junto com as lutas no sábado, com uma coletiva de imprensa também agendada no Japão para dar início à mais recente co-promoção com o RIZIN. O card acontecerá no domingo, 30 de julho, no Japão, com detalhes de transmissão nos Estados Unidos ainda a serem determinados.

McKee retorna ao Japão após despachar Roberto de Souza no último card Bellator x RIZIN no Réveillon. Essa vitória marcou a segunda vitória consecutiva de McKee desde que se mudou para a divisão dos leves, depois de reinar como campeão peso mosca do Bellator.

Ele tentará manter o ritmo quando enfrentar Pitbull, que perdeu o título dos leves do Bellator em novembro passado na decisão para o atual campeão Usman Nurmagomedov. Pitbull tentará voltar aos trilhos quando enfrentar McKee, depois que seu irmão Patricio Pitbull dividiu duas lutas com o lutador de 28 anos da Califórnia.

No evento co-principal, Horiguchi buscará se tornar o primeiro campeão peso-mosca do Bellator, já que a promoção apresenta a divisão masculina até 125 libras pela primeira vez. Horiguchi foi amplamente considerado um dos melhores pesos mosca do mundo enquanto competia no UFC, embora nos últimos anos ele tenha competido quase exclusivamente no peso galo.

Ele conquistou uma vitória no peso mosca sobre Hiromasa Ougikubo no último card Bellator x RIZIN em dezembro passado e agora verá como adicionar o título peso mosca ao seu impressionante currículo.

Quanto a “Shinryu”, a sensação de 22 anos ostenta um recorde geral de 16-1-1, com 10 vitórias consecutivas, incluindo finalizações em três de suas últimas quatro vitórias.

As pesos-moscas Kana Watanabe e Veta Arteaga também se enfrentarão no card Bellator x RIZIN 2, agendado para julho.

As lutas do Bellator acontecerão em uma gaiola, enquanto as lutas do RIZIN acontecerão dentro do ringue. Os lutadores do Bellator Juan Archuleta e Tofiq Musayev competirão na parte RIZIN do evento. Archuleta enfrentará o ex-campeão peso-galo do RIZIN, Kai Asakura, pelo cinturão vago do RIZIN.