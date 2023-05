Alagoas Mais Verde planta mudas de árvores nativas às margens da rodovia Penedo-Pindorama

Secom PMP

Cerca de 250 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica e de uma espécie frutífera (jenipapo) foram plantadas nesta terça-feira, 09, às margens da rodovia AL 105, que liga Penedo à Cooperativa Pindorama.

A arborização é mais uma iniciativa do Programa Alagoas Mais Verde em Penedo, realizado pelo Instituto de Meio Ambiente (IMA) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh).

A parceria entre os setores dos governos estadual e municipal também acontece na área urbana, revitalizando canteiros, praças e logradouros de Penedo.

“A Semarh criou uma equipe que faz a manutenção e o replantio das mudas, evitando perdas por ação de formigas e mantendo os canteiros da forma devida, mas também precisamos que a população colabore nesse sentido de preservar as mudas onde estamos plantando”, explica Deysiane Nunes, assessora técnica ambiental da Semarh Penedo.

Somente com a ação realizada hoje, foram plantadas 80 mudas de ipê rosa, 41 de ipê roxo, 50 de canafístula, 19 de angico e 60 de jenipapo.

O trabalho conjunto melhora a qualidade de vida e torna a cidade mais bonita e arejada tem como meta plantar cinco mil mudas em Penedo até o meio do ano.

“Nós estamos fazendo o levantamento de locais para o plantio, com definição para toda a margem do rio São Francisco – como já fizemos por ser tratar de área de proteção ambiental – e estaremos no Conjunto Vale do São Francisco na próxima semana”, informa Deysiane Nunes sobre os investimentos do Alagoas Mais Verde em Penedo.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Mariane Nascimento – social media Semarh Penedo