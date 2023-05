Alan Jouban sobre desempenho de Kron Gracie no UFC 288: ‘Quando você vê bumbum no UFC, não fica bem’

Kron Gracie teve uma das atuações mais enigmáticas da história recente com sua apresentação sem brilho contra Charles Jourdain no UFC 288.

Mais conhecido por seu jiu-jitsu brasileiro de classe mundial, o filho do famoso grappler Rickson Gracie tirou quase quatro anos de folga entre as lutas, mas parecia muito despreparado para uma luta de MMA em seu retorno. Gracie quase não trocou e sua melhor jogada ofensiva foi agarrar Jourdain e puxar para a guarda, o que também não trouxe resultados positivos.

Gracie acabou perdendo por decisão unânime desequilibrada com o presidente do UFC, Dana White, comentando mais tarde que assistir à luta o fez sentir como se estivesse “saindo de uma cápsula do tempo em 1995”. White não disse se ofereceria outra luta a Gracie depois de uma segunda derrota consecutiva na promoção e o veterano analista Alan Jouban acredita que há uma lacuna extremamente grande a ser preenchida antes que o lutador de 34 anos possa legitimamente competir na elite do UFC .

“Ele teria que evoluir muito para manter uma longa carreira no UFC. O Lutador vs. O Escritor. “Porque ele pode voltar disso e realmente sentar com um treinador de boxe e dizer ‘Eu quero realmente aperfeiçoar meu jogo’. Mas há atributos técnicos que você pode adicionar ao seu jogo e há apenas atributos físicos naturais e você pode ver fisicamente, ele não é um atacante natural ou um cara evasivo e esquivo. Ele é muito chato.

“Ele é um cara do jiu-jitsu. Ele é um dos melhores caras do jiu-jítsu do mundo e tem merecido muito respeito por isso e isso meio que o inseriu no UFC e nas oportunidades que ele teve. Mas quando você sai assim e parece que está assistindo Royce Gracie no UFC 2 bem aqui com a postura, o pé chato e a puxada para a guarda, não é uma boa visão.”

Jouban definitivamente entende as críticas de White em relação ao desempenho de Gracie porque ele teve quase exatamente a mesma reação durante o UFC 288.

“Eu estava assistindo as lutas e estou indo. Só posso imaginar o que Dana está pensando agora”, disse Jouban. “Dana deve estar chateada. Dana deve estar naquele telefone vermelho agora, que diabos? Ele deve estar chateado.

Mesmo nos momentos da luta em que Gracie conseguiu puxar para a guarda, ele nunca ameaçou seriamente com finalizações nas costas, mas os pesos penas muitas vezes chegavam a um impasse antes que Jourdain inevitavelmente escapasse.

Jourdain obviamente reconheceu que a única chance de Gracie de tirar a virada era de alguma forma arrastá-lo para águas profundas naquelas trocas de luta, mas agarrar-se a ele e cair no chão era a única maneira de a luta chegar ao chão.

A incapacidade de conseguir uma queda com socos e, basicamente, apenas tentar incitar Jourdain a lutar com ele no chão alarmou Jouban, especialmente para um lutador que disputa o UFC em 2023.

“Quando você vê bunda-cooting no UFC, não é uma boa olhada”, disse Jouban. “Não parece que ele evoluiu. Você tem que pelo menos ser capaz de rolar e agarrar uma única perna. Você tem que ser capaz de fazer alguma coisa ou lançar mãos melhores.”

Dito isso, Jouban não está pronto para fechar o livro sobre Gracie para sempre porque ele ainda acredita que há pelo menos mais uma luta convincente para ele.

No final das contas, pode ser uma situação do tipo pronto, mas Jouban sabe que há outro praticante de jiu-jitsu brasileiro com habilidades semelhantes que podem tornar a luta divertida se Gracie tiver a chance de retornar ao UFC.

“Você sabe o que eles precisam fazer com ele? Eles precisam dar a ele um cara de jiu-jitsu e fazer uma luta divertida e ver o que acontece lá”, disse Jouban. “Ryan Salão. Dê a ele Ryan Hall e vamos ver um jiu-jitsu técnico maluco. Torná-lo uma dessas lutas em destaque, onde é como se eu não pudesse esperar para ver o que vai acontecer nesta posição e naquela posição e torná-lo divertido. A partir daí a gente pode ver o que vai acontecer, mas não dá para dar a ele outro cara do UFC muito completo que vai encher as quedas.

“Eu digo para dar a ele Ryan Hall. Dê a ele mais uma oportunidade de entreter a multidão com algum tipo de luta habilidosa de jiu-jitsu e partir daí.”

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras com versões apenas em áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e Costureira