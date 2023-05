Alarmes tocam em LA sobre nova ‘droga zumbi’ que deixa usos com carne podre

Os anjos e o resto Estados Unidos da América está enfrentando uma nova crise de saúde pública com o medo crescendo sobre uma droga amplamente disponível que está deixando os usuários parecendo zumbis.

O New York Post relatou que esta ‘droga zumbi’ está fazendo com que a pele das pessoas realmente apodreça, com feridas sendo muito extremas.

A droga de rua local “tranq”, também conhecida como xilazina tranquilizante animal, pode ter resultados horríveis quando misturada com outras drogas ilegais, como heroína e fentanil.

As autoridades de Los Angeles estão em uma corrida para rastreá-lo, pois seu uso aumenta rapidamente. Segundo informações, pode causar apodrecimento da pele e dos músculos.

“Está desfigurando as pessoas de uma forma horrível”, Administração de Repressão às Drogas agente especial Bill Bodner disse KTLA.

“É muito mais provável que impeça alguém de respirar e as coisas que acompanham a xilazina, é um vasoconstritor. Então, quando você injeta, na verdade reduz a circulação sanguínea.”

Lançado programa de rastreamento de Los Angeles

O Gabinete do Xerife do Condado de Los Angeles iniciou um programa que visa rastrear o quão comum é a substância perigosa, que não se destina a humanos.

Recentemente, tornou-se uma prioridade para as autoridades porque não é uma droga ilegal. O programa começou em meados de abril com analistas de laboratório criminal marcando quando sinais preliminares de xilazina foram detectados em drogas apreendidas, informou o Los Angeles Times.

especialista em vício Cary Quashen disse que “nunca tinha visto nada parecido com o que estamos enfrentando agora.

“Uma mulher entrou e sua irmã faleceu de uma overdose de fentanil”, disse Quashen ao KTLA, “mas não foi apenas uma overdose de fentanil, mas sua pele estava começando a apodrecer, os músculos das pernas e os músculos dos braços. esse é um sinal claro de xilazina.”