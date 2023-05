Alegada briga de Kate Middleton com a rainha Camilla durante a coroação é revelada

EUuma revelação recente, biógrafo real Tom Bower lançou luz sobre uma rivalidade cervejeira entre Kate Middletontambém conhecida como Princesa de Gales, e a recém-criada rainha coroada, Camila. Bower afirmou que Middletonjunto com o marido Príncipe Williamexpressaram seu descontentamento com a lista de convidados para coroação do rei Carlos em 6 de maio, levando a uma cisão significativa entre as duas figuras proeminentes.

Durante uma aparição no “Dan Wootton esta noite,” Bower revelou que Middleton e Príncipe William ficaram descontentes porque a princesa só poderia convidar quatro membros de sua família, enquanto Camila contou com a presença de 20 convidados. Bower revelou ainda que aqueles que contribuíram para transformar a imagem de Camilla de amante do rei em rainha também foram excluídos do evento de alto nível.

Como a polêmica em torno a lista de convidados desdobrados, as tensões entre as partes envolvidas tornaram-se palpáveis. Bower notou que quando o rei e a rainha saíram Abadia de westminstertodos na vizinhança respeitosamente se curvaram e fizeram reverências ao rei, mas notavelmente absteve-se de reconhecer Camilla. Esse desprezo visível alimentou ainda mais a raiva dirigida à rainha.

Bower enfatizou que o ressentimento estendeu-se para além de Middleton e do príncipe William. A exclusão de indivíduos-chave que desempenharam um papel fundamental na ascensão de Camilla ao status de rainha intensificou o descontentamento predominante. O impacto dessas queixas foi evidente dentro da limitada congregação sentada perto do trono na Abadia de Westminster, onde até Middleton falhou em fazer uma reverência à Rainha Camila.

A animosidade persistiu durante o concerto de coroação realizado no dia seguinte, que atraiu um público de 20.000 pessoas. Bower destacou que o príncipe William, em seu discurso, visivelmente omitido qualquer referência à rainha Camilla, indicando a tensão subjacente entre as partes envolvidas.

A disputa aumenta quando a lista de convidados desequilibrada desencadeia descontentamento e indiferença real

Segundo Bower, esses eventos tomou um pedágio sobre Camilla, com testemunhas descrevendo-a como visivelmente exausta nas semanas que antecederam a coroação. O fardo de toda a situação parecia pesar sobre ela, como sinais de cansaço e idade eram aparentes.

Este último desenvolvimento aumenta a percepção crescente de que a nova rainha está afastando as pessoas. Especialista real Christopher Andersen afirmou que as ações de Camilla alienaram ainda mais Príncipe Harry de seu pai. Usando o argumento de que Harry é não é mais um trabalhador realCamilla supostamente desempenhou um papel no isolamento de Charles de seu filho mais novo, prejudicando assim o relacionamento deles.

Andersen, o autor de “Rei: A Vida de Carlos III,” sugere que toda vez que Charles considera estender um ramo de oliveira para Harry, Camilla garante que ele seja lembrado do retrato negativo dela nas memórias recentemente publicadas de Harry, “Poupar.” Essas supostas ações aprofundaram a divisão entre pai e filho, de acordo com Andersen.

À medida que o drama real continua a se desenrolar, as tensões entre Kate Middleton e Rainha Camila servem como um lembrete de que, mesmo dentro dos limites reais, podem surgir conflitos e desentendimentos, acrescentando um toque de intriga ao mundo da realeza.