“Alegria Geral: INSS Aposentados Recebem Surpresa Inesperada e Comemoram a Vitória”.

A revisão da vida toda é uma boa opção para diversos beneficiários do INSS. No entanto, ela não está disponível para todos os aposentados e pensionistas. Desse modo, muitas pessoas que estão em processo de aposentadoria, se perguntam se essa revisão é possível e se é uma boa alternativa para si.

Pensando nisso, hoje vamos explicar tudo sobre esse assunto, além de dar dicas sobre a revisão da vida toda.

Revisão da vida toda: o que é?

Antes de mais nada, é preciso compreender o que esta revisão e o que ela representa para os segurados. A saber, revisão da vida toda é uma possibilidade de revisão do cálculo da aposentadoria. Isso é feito com base nas contribuições previdenciárias feitas ao longo da vida dos beneficiários.

Assim, esse tipo de revisão permite que sejam incluídas no cálculo da aposentadoria as contribuições realizadas antes de julho de 1994, que é o período em que ocorreu uma mudança na forma de cálculo do benefício previdenciário.

Ou seja, a revisão da vida toda pode aumentar o valor da aposentadoria nos casos em que as contribuições anteriores a julho de 1994 foram maiores do que as posteriores. Porém, para ter acesso a esse tipo de revisão, é necessário buscar um advogado especializado em direito previdenciário.

Quem pode solicitar a revisão da vida toda?

Como vimos, a revisão da vida toda é um direito dos segurados do INSS que fizeram contribuições previdenciárias antes de julho de 1994. Afinal, o cálculo do benefício previdenciário leva em consideração apenas as contribuições feitas desde essa data, o que pode resultar em uma redução no valor da aposentadoria.

Porém, aqueles que tiveram salários mais altos antes de 1994 podem se beneficiar da revisão da vida toda, já que os valores dessas contribuições superiores não entram no cálculo padrão. Dessa forma, todos os segurados que se enquadram nesse perfil têm direito a fazer a revisão da vida toda.

Além disso, para quem já está aposentado, é preciso que tenha começado a receber a menos de 10 anos atrás. Isto é, somente quem se aposentou de 2013 para cá pode solicitar a revisão da vida toda.

Quem está em processo de aposentadoria pode pedir a revisão?

Desde que se cumpram os requisitos que mencionamos, é possível sim quem está com o processo de aposentadoria em andamento solicitar a revisão. Entretanto, é preciso lembrar que a revisão da vida toda é um processo um tanto complexo e que o INSS pode solicitar diversos procedimentos até a conclusão.

Desse modo, isso pode atrasar mais ainda o andamento da aposentadoria. Então, é importante saber se vale a pena e se há a chance dessa revisão ser vantajosa para o caso.

Como solicitar a revisão da vida toda?



Para solicitar a revisão da vida toda, o segurado deve entrar com uma ação judicial contra o INSS, para pedir a inclusão das contribuições anteriores a 1994 no cálculo da aposentadoria.

Então, é necessário fazer uma análise individual da situação de cada segurado, verificando se a revisão pode trazer vantagens financeiras e se é viável. Por isso, é importante contar com a orientação de um advogado especialista em direito previdenciário.

Como dissemos, o processo pode demorar e o segurado deve se preparar para enfrentar todas as etapas necessárias. Porém, se o INSS conceder a revisão, isso pode implicar em um aumento significativo na renda mensal da aposentadoria.

Agora que você já sabe que quem está em processo de aposentadoria pode pedir a revisão da vida toda, converse com um advogado e avalie suas opções.