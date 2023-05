Alerta a Todos os Beneficiários do INSS Entre 1999 e 2019

Recentemente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passou a oferecer a Revisão da Vida Toda. A opção permite que o segurado inclua no cálculo do seu benefício as contribuições feitas antes de julho de 1994.

No entanto, nem todos os segurados podem aproveitar a oportunidade. Isso porque, em algumas situações a aplicação da revisão pode não ser vantajosa.

Além disso, para ter direito ao recálculo, é preciso ter começado a contribuir com o INSS antes de 1994, além de ter recebido a primeira parcela do benefício entre os anos de 1999 e novembro de 2019.

Quando a revisão é vantajosa?

Para ter um aumento na aposentadoria ou pensão por meio da revisão da vida toda, o segurado deve ter recebido altos salários antes de 1994. Desse modo, haverá garantia de que a correção no cálculo será vantajosa para o aposentado ou pensionista.

Caso contrário, ou seja, na hipótese de recolhimentos inferiores antes do Plano Real, a revisão pode diminuir o valor do benefício do segurado. Neste sentido, é indicado que o cidadão interessado em solicitar a revisão procure um advogado ou contador especialista em direito previdenciário.

Quais benefícios foram incluídos na revisão?

Dentro dessas condições, podem pedir a revisão os segurados do INSS que recebem:

Aposentadoria por Tempo de Contribuição;

Aposentadoria por Idade;

Pensão por Morte;

Aposentadoria Especial;

Aposentadoria da Pessoa com Deficiência;

Auxílio-Doença;

Aposentadoria por Invalidez.

Além disso, é preciso se enquadrar nos seguintes requisitos:

Ter contribuído para a Previdência antes de julho de 1994 (início do Plano Real);

Ter se aposentado nos últimos 10 anos (a partir de 2012);

Ter o benefício concedido antes da última reforma da Previdência (até 13 de novembro de 2019);

Ter começado a receber o seguro do INSS a partir dezembro de 2012;

O dependente que recebe pensão por morte, deve ter tido a aposentadoria que gerou o benefício concedida nos últimos 10 anos

Quais documentos necessários para solicitar a revisão?

O segurado que pretende ajuizar a ação da revisão da vida toda, deve apresentar a seguinte documentação:



Documento de identificação (RG e CPF);

Comprovante de residência atualizado;

CNIS que pode ser obtido pela plataforma Meu INSS ;

; Carteira de trabalho caso tenha contribuições anteriores a 1982;

Procuração;

Declaração de hipossuficiência (se tiver direito à justiça gratuita);

Cópia da sua carta de concessão da aposentadoria, também pode ser o processo administrativo da concessão;

Cálculo de todo tempo de contribuição.

Para finalizar, basta entrar com uma ação no Juizado Especial Federal, quando o valor da causa é até 60 salários mínimos, no entanto, quando o valor é acima de 60 salários mínimos, a solicitação deve ser feita junto a Justiça Federal.

Como solicitar a revisão?

Veja como solicitar a revisão pela internet:

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS; Em seguida, clique em “Serviços em Destaque”; Depois, toque na opção “Agendamentos/Solicitações”, e na sequência clique em “Novo requerimento”; Agora, toque em “Recurso e Revisão”; este é o momento de conferir se os dados informados estão corretos e continuar o processo; Confirme as informações e responda ao questionário; Por fim, envie o requerimento solicitado.