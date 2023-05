Alerta aos Motoristas: Restrições ao Uso de Celular no Carro Aumentam

Cuidado motorista! Hoje nós vamos passar algumas informações, pois o uso do celular no carro fica ainda mais restrito.

A utilização do celular por motoristas no carro sempre foi um assunto polêmico e muito discutido. Afinal, o uso do aparelho pode atrapalhar a concentração do motorista, diminuindo assim a sua capacidade de reação e aumentando o risco de acidentes.

Por isso, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) sempre estabeleceu algumas restrições em relação ao uso do celular no carro. Então, agora, mais uma vez, a legislação muda para tornar ainda mais restritivo o uso desse aparelho enquanto se está dirigindo.

Para ajudar você a entender melhor sobre esse tema, nós reunimos algumas das principais informações para te passar. E assim, você poderá ficar por dentro de tudo e evitar multas e punições devido ao uso do celular ao dirigir.

Então, acompanhe até o final e confira.

Uso do celular no carro fica ainda mais restrito, veja detalhes

De acordo com a resolução número 371 do Conselho Nacional de Trânsito, publicada em abril deste ano, a regra válida é a seguinte. Então, o uso do celular no carro passa a ser permitido apenas com o uso de dispositivos que permitam a interação do motorista com o aparelho, sem que as mãos sejam retiradas do volante. Ou seja, apenas com o uso de sistemas de áudio e vídeo embarcados, como o Bluetooth, ou dispositivos instalados no carro, como o kit viva-voz.

A nova resolução ainda estabelece que a utilização desses dispositivos deve ser realizada de forma que o motorista possa manter a atenção na direção do veículo. Além disso, sem prejudicar a segurança no trânsito.

Sendo assim, caso o motorista esteja usando o celular e perceba que está prestes a cometer alguma infração ou causar um acidente, ele deve prontamente interromper a utilização do aparelho.

Quais são as mudanças na resolução sobre o uso do celular no carro?

A nova resolução traz algumas mudanças importantes em relação ao uso do celular no carro.

A primeira delas é que agora o uso do aparelho sem o uso de sistemas de áudio e vídeo embarcados ou dispositivos instalados no carro é proibido. Assim sendo, para atender uma ligação, ouvir uma música ou utilizar o GPS, o motorista precisa necessariamente ter um dispositivo que permita a interação com o aparelho sem as mãos.

Outra mudança importante é a respeito do enquadramento das infrações. Antes, a infração por uso do celular enquanto dirigia, estabelecia que dirigir o veículo com apenas uma das mãos ou que comprometa a segurança é considerada como infração leve, sujeita a multa e acréscimo de três pontos na CNH.

Com a nova resolução, o uso do celular no carro sem o uso de sistemas de áudio e vídeo embarcados ou dispositivos instalados se torna uma infração gravíssima. Desse modo, sujeita a multa de R$293,47, sete pontos na CNH e suspensão do direito de dirigir por um período de três meses.

Essas mudanças deixam bem claro o quão restritivo é o uso do celular no carro. Ainda, reforçam a ideia de que o aparelho só deve ser utilizado em casos de extrema necessidade, como quando se espera uma ligação importante ou se precisa de orientações para chegar a algum lugar desconhecido.

Como evitar multas de trânsito pelo uso indevido do celular?

O uso do celular ao volante é uma das infrações mais comuns no trânsito. Além de ser um hábito perigoso, pode resultar em multas pesadas e pontos na carteira de habilitação. Então, como fazer para evitar esse problema?

A primeira dica é simples: desligue o celular ou coloque-o em modo avião antes de iniciar a condução. Dessa forma, você não será tentado a atender chamadas ou responder mensagens enquanto estiver dirigindo. Aliás, se achar que precisará do celular durante a viagem, estacione em um local seguro e só então faça uso dele.

Outra solução é utilizar dispositivos que ajudam a evitar distrações no trânsito. Hoje em dia, existem aplicativos que bloqueiam o uso do celular enquanto ele está em movimento. Além disso, há também suportes para celular que podem ser fixados no painel, permitindo que você escute suas playlists ou use o GPS sem precisar manusear o aparelho.

Por fim, é importante lembrar que as multas por uso indevido do celular no trânsito têm valores altos e podem prejudicar bastante o seu orçamento. Além do mais, essa infração pode causar acidentes graves que colocam em risco a sua vida e a de outros motoristas. Então, não vale a pena correr o risco.

Agora que você já sabe tudo sobre as novas regras do uso do celular no carro, é só ficar de olho para não cometer nenhuma infração no trânsito.