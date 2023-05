ALERTA: CadÚnico divulga novas regras para beneficiários

Quando se fala em CadÚnico, logo lembramos do Bolsa Família. Isso porque o programa é o principal foco dos inscritos. No entanto, é importante lembrar que o Cadastro Único conta com uma extensa lista de benefícios.

Assim, quem não preenche os requisitos para participar do Bolsa Família, pode aproveitar a oportunidade de participar de outros programas sociais. Além disso, também existe a possibilidade de participar de vários programas ao mesmo tempo.

Como funciona o CadÚnico?

O CadÚnico é a base de dados do Governo Federal, onde ele reúne informações sobre as famílias brasileiras em estado de vulnerabilidade social. Dessa forma, consegue realizar a concessão dos benefícios sociais.

Para obter os dados, o governo convoca o responsável familiar de cada grupo, que deve ser uma pessoa acima de 16 anos e, de preferência, mulher.

Durante a entrevista, o responsável familiar deve passar informações sobre a sua família, como renda, quantidade de pessoas que moram na mesma casa, se existem crianças ou gestantes no grupo, entre várias outras questões socioeconômicas.

Quem possui o cadastro precisa estar sempre atualizando os seus dados. Só assim será possível receber algum tipo de assistência e participar dos programas sociais do Governo Federal.

Quem pode se inscrever?

Para participar do CadÚnico é necessário cumprir as regras estabelecidas. As exigências são do âmbito federal. Isso significa que possuem validade para todo o Brasil.

Contudo, realizar a inscrição não garante o acesso imediato aos benefícios sociais disponíveis. Isso porque, para fazer parte e receber os benefícios é preciso se adequar às regras de cada um.

Sendo assim, você pode ter direito ao Bolsa Família e não se enquadrar nas exigências para receber a carteirinha do idoso, por exemplo.

A seguir, confira quem pode se cadastrar no CadÚnico:

Famílias que possuem renda mensal de até meio salário mínimo per capita (R$ 660 por pessoa);

Quem tem renda familiar total de até três salários mínimos por mês (R$ 3.960);

Quem tem renda mensal maior do que três salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo.

Ademais, as pessoas que moram sozinhas ou que estejam em situação de rua, sejam sozinhas ou acompanhadas, também podem se cadastrar no CadÚnico para ter direito aos programas assistenciais do Governo Federal.



Para se cadastrar, o responsável familiar deve se dirigir ao CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) do seu município, munido com os dados dos membros da sua família.

Lista de benefícios do CadÚnico

O CadÚnico é a porta de entrada para diversos benefícios assistenciais do Governo Federal. No geral, é possível se inscrever para participar dos 28 programas disponíveis. Mas os seguintes benefícios se destacam entre os inscritos:

Bolsa Família;

Vale-Gás;

Id Jovem;

Carteira do Idoso;

Isenção de Taxas em Concursos Públicos;

Minha casa, Minha Vida;

Aposentadoria para pessoa de baixa renda;

Bolsa Verde – Programa de Apoio à Conservação Ambiental;

Carta Social;

Fomento – Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais;

Passe Livre para pessoas com deficiência;

PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;

Programa Brasil Carinhoso;

Programa de Cisternas;

Pro Jovem Adolescente;

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Telefone Popular.

Atualização cadastral

É importante ressaltar que, para garantir a participação dos programas sociais, além de se enquadrar nas regras, é necessário estar com o cadastro atualizado.

Em suma, é necessário realizar a atualização sempre que alguma informação familiar mudar, como a renda mensal, inclusão ou exclusão de membros, endereço, telefone, entre outros dados.

Além disso, também é importante se apresentar para a atualização a cada 24 meses, mesmo que nenhuma informação familiar tenha sido alterada. Assim, o Governo Federal entende que a família continua interessada em participar dos programas sociais e mantém os mesmos dados.

Para atualizar, o responsável familiar deve se dirigir ao CRAS do seu município com os seus documentos pessoais e documentos que comprovem a nova informação que será atualizada.