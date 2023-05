Alerta do Inmet: Perigo em Cidades Brasileiras – Confira!

Hoje passaremos algumas informações, pois o Inmet alerta para perigo nestas cidades brasileiras.

O Instituto Nacional de Meteorologia, conhecido popularmente como Inmet, emitiu um alerta de perigo para algumas cidades brasileiras nesta semana.

O alerta indica fortes chuvas, ventania e risco de queda brusca nas temperaturas que podem causar riscos à população e danos às infraestruturas das cidades.

As chuvas devem ser acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento, que aumentam os perigos decorrentes das precipitações intensas.

Além disso, a queda abrupta na temperatura pode causar danos para a saúde, uma vez que baixa a imunidade e permite que os temidos vírus, como da gripe, resfriado e até a Covid-19, entre no organismo.

Buscando ajudar você a se prevenir desses perigos, nós separamos algumas das principais informações sobre o alerta do Inmet e passaremos algumas dicas de como se proteger desse perigo.

Acompanhe até o final e confira!

Quais são as cidades afetadas pelo alerta do INMET?

O alerta divulgado pelo Inmet nesta semana, que indica perigo decorrente de fortes chuvas, está direcionado para algumas cidades brasileiras. Segundo as informações do instituto, o alerta é para cidades da região Norte, Nordeste e Sul do país.

Na região Norte, cidades dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima devem estar preparadas para a chegada das fortes chuvas. Já no Nordeste, cidades dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe estão na rota das precipitações intensas.

E, por fim, no Sul, cidades dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina devem ficar em alerta para a chegada das fortes chuvas.

Ademais, as cidades do sul citadas acima, ainda devem se prevenir com as quedas de temperatura, que devem acontecer durante e depois das chuvas.

Em algumas cidades dessa região, as temperaturas podem chegar a 0º, e por isso, é preciso cuidado e prevenção.



O que fazer para se proteger durante as fortes chuvas?

Para se proteger durante as fortes chuvas, é importante estar atento a algumas medidas de segurança.

A primeira delas diz respeito à escolha do local onde se abrigar. O ideal é estar em locais seguros e se afastar de áreas onde há risco de deslizamentos de terra ou alagamentos. Além disso, é importante evitar deslocamentos desnecessários durante a chuva intensa, a fim de evitar colocar a vida em risco.

Outra medida importante para se proteger durante as fortes chuvas é manter-se informado sobre as condições meteorológicas. É fundamental acompanhar as informações divulgadas pelos órgãos responsáveis pela previsão do tempo, além de estar atento às informações divulgadas pela defesa civil do seu município. Essas informações ajudam a tomar medidas preventivas para minimizar os riscos decorrentes da ocorrência de chuvas intensas.

Além disso, durante as fortes chuvas, é importante desligar os aparelhos elétricos e evitar o contato com a água.

O que fazer para se prevenir da queda de temperatura?

Estamos vivendo a época mais fria do ano, e por isso, as temperaturas tendem a ficar mais baixas. No entanto, com as mudanças climáticas cada vez mais intensas, é importante ficar atento às quedas abruptas na temperatura.

Alguns cuidados simples podem ajudar a minimizar os efeitos do frio no nosso organismo, como beber bastante água e manter a alimentação equilibrada e nutritiva são fundamentais para fortalecer o sistema imunológico.

A escolha das roupas também faz diferença: opte por peças de tecidos térmicos e evite a exposição ao vento gelado. Além disso, mantenha ambientes bem ventilados, mas sem correntes de ar. E lembre-se: no caso de possíveis sintomas de gripe ou resfriado, é importante procurar orientação médica para um tratamento adequado.

Inmet alerta para perigo das fortes chuvas nas cidades atingidas

As fortes chuvas previstas pelo Inmet podem causar diversas consequências às cidades atingidas. Entre elas, estão inundações, enxurradas, deslizamentos de terra, queda de árvores, entre outros. Essas consequências podem acarretar danos à infraestrutura das cidades, além de colocar a vida das pessoas em risco.

As inundações, por exemplo, podem causar prejuízos materiais aos moradores das áreas afetadas.

Além disso, a água acumulada pode levar à proliferação de doenças, como a leptospirose e a dengue. As enxurradas, por sua vez, podem destruir pontes e vias, impedindo a circulação de pessoas e veículos. E os deslizamentos de terra podem causar a interdição de áreas de risco, a fim de evitar a perda de vidas humanas.

Agora que você já sabe tudo sobre o alerta de perigo do Inmet, é só seguir as instruções para prevenir os danos físicos e materiais!