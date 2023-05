Alerta: Gás Gratuito Disponível em Junho – Fique Atento!

O Vale Gás, ou Auxílio Gás, como também é conhecido, é outro programa de assistência social prestado a pessoas que se encontram em vulnerabilidade socioeconômica.

O atual governo decidiu manter o benefício que é pago a cada dois meses. Entretanto, algumas mudanças estão previstas para acontecer em breve em relação ao pagamento dos valores.

Além disso, muitas pessoas ainda tem dúvidas sobre o perfil de beneficiário do programa e como fazer para participar do mesmo. Se for esse o seu caso também, não se preocupe! Esse texto vai esclarecer todas essas dúvidas.

Portanto, continue a leitura para saber muito mais.

Como funciona o programa?

O Auxílio Gás é um programa de transferência direta que, como mencionamos, é pago a cada dois meses, em uma única parcela que é depositado, atualmente, junto com o saldo do Bolsa Família. O último pagamento foi realizado em abril, dessa forma, em junho o depósito será refeito. O pagamento será 100% do valor de um gás, ou seja, será um gás gratuito para o cadastrado.

Assim como o Programa Bolsa Família, o calendário de pagamento é determinado com base no número do NIS (Número de Identificação Social) e pode ser consultado levando em consideração o último dígito do seu cadastro.

Final do NIS Junho Agosto Outubro Dezembro 1 19/06 18/08 18/10 11/12 2 20/06 21/08 19/10 12/12 3 21/06 22/08 20/10 13/12 4 22/06 23/08 23/10 14/12 5 23/06 24/08 24/10 15/12 6 26/06 25/08 25/10 18/12 7 27/06 28/08 26/10 19/12 8 28/06 29/08 27/10 20/12 9 29/06 30/08 30/10 21/12 0 30/06 31/08 31/10 22/12

Muitas pessoas ficaram preocupadas em saber se o programa continuaria a valer em 2023, visto que essa assistência foi criada no último governo para contribuir em relação aos altos preços desses itens.

A boa notícia é que sim, o Vale Gás continuará efetivo e ainda houve um reajuste em relação aos pagamentos.

O valor do abono é calculado com base na média nacional do produto, que é estabelecida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Dessa forma, corresponde a R$ 112,00 na sua última atualização, ficando disponível para ser sacado em até 120 dias.



Entretanto, para participar do programa é necessário se encaixar em um dos perfis de beneficiários e possuir os requisitos mínimos para ser elegível.

Quem tem direito ao Vale Gás?

Antes de tudo, vale dizer que, a assistência financeira do Auxílio Gás segue os mesmos critérios do Bolsa Família, ou seja, atende pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Portanto, a primeira coisa que você deve ter em mente é que é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, bem como, estar com as informações atualizadas.

Entretanto, estar no CadÚnico não garante automaticamente a participação no programa. Assim, a cada dois meses o governo realiza uma seleção e aprova uma determinada quantidade de cadastros.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome determina perfis prioritários e, com isso, avalia a admissão dos casos que se adequam a esses critérios mais urgentes.

Como por exemplo, famílias que possuem em sua composição mulheres que foram vítimas de violência domésticas e que estão sujeitas a medidas protetivas, núcleos com uma maior quantidade de pessoas e com menores rendas per capita.

Observação: Também se incluem nessa categoria famílias com membros que residam na mesma casa e recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Como consultar se fui aprovado?

Existem diferentes opções para verificar o status do benefício do Bolsa Família. O aplicativo Bolsa Família e o aplicativo Caixa Tem podem ser utilizados para esse fim, assim como o Atendimento CAIXA pelo telefone 111.

Finalmente, em caso de dúvidas, é recomendado que o beneficiário entre em contato com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome através do telefone 121.

O que vai mudar no pagamento dos benefícios do Vale Gás?

Como mencionamos no início do texto, o valor correspondente a esse benefício é depositado como um adicional bimestral ao Bolsa Família. Dessa forma, o valor não necessariamente é utilizado para o fim proposto.

O beneficiário pode utilizar o saldo da forma que quiser e não há uma regulamentação desse repasse. Portanto, as mudanças previstas tem por objetivo garantir que os pagamentos sejam exclusivamente para o uso na compra de botijões de gás.

Por isso, debate-se a criação de um cartão específico onde os pagamentos serão depositados ou ainda através de um voucher que limita o uso dos fundos às redes de postos credenciadas pela Agência Nacional de Petróleo (ANP).

Em resumo, essa é uma iniciativa importante para garantir que as famílias mais vulneráveis tenham acesso a um bem essencial, que é o gás de cozinha.

Assim, o programa pode ser expandido e aprimorado no futuro, para melhor atender às necessidades das famílias de baixa renda em todo o país.