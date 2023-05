Alerta Geral: A Caixa Tem Oferece Benefícios para os Brasileiros Hoje (05/05).

Quem recebe benefícios sociais do Governo Federal, há alguns dias, vem reclamando sobre um “erro de conta não localizada” no Caixa Tem. Esse problema de acesso ao app vem tirando o sono e preocupando muitos cidadãos. Isso porque a ferramenta é utilizada por cerca de 21 milhões de famílias que movimentam valores recebidos pelo Bolsa Família, entre outros pagamentos, como o saque do FGTS e do PIS/Pasep.

Um grande aumento nos acessos nas últimas semanas gerou a instabilidade no aplicativo, o que culminou com alguns serviços fora do ar. O PIX mesmo é um dos campos em que não se consegue clicar. Aliás, o “erro de conta não localizada” no Caixa Tem não permite que as contas digitais sejam localizadas, ocorrendo o impedimento dos usuários na movimentação dos valores disponíveis.

O pagamento de diversos benefícios oferecidos pelo governo é pelo app

O aplicativo foi criado a fim de que os órgãos responsáveis pudessem creditar benefícios na conta poupança digital. Contudo, ele tem condições de uso para movimentação dos auxílios e outros pagamentos, PIX e quitação de boletos em geral.

O intuito real era desafogar as agências físicas da Caixa, que optou por realizar os repasses para todos os beneficiários pela poupança digital. Pelo app, cidadãos de todo o Brasil conseguem, inclusive, fazer suas compras virtuais e pagar comprar pagando diretamente na maquininha, sem uso de cartão, através do QR Code.

Erro de conta não localizada no Caixa Tem

Mesmo com tantas funcionalidades, as reclamações mostram que ultimamente, tais recursos apresentam falhas. Segundo o monitoramento no site Downdetector, as reclamações mais recorrentes nessas últimas semanas são sobre o “erro de conta não localizada” no Caixa Tem.

Dessa forma, quem entra no app seja para consultar seu saldo ou efetuar o pagamento dos boletos, encontra grandes dificuldades. Não é à toa que, frequentemente, entre os assuntos que são mais comentados no Twitter, está a hashtag “#CaixaTem”.

Os usuários utilizam esta rede social para relatar o mau funcionamento do Caixa Tem. Isso contribui para que outras pessoas que pesquisam na internet sobre a questão, tenham um vislumbre do que pode acontecer.

Basicamente, ao entrar no app, o usuário se depara com a seguinte mensagem “conta não localizada, não identificamos Poupança Social Digital aberta para você”. Contudo, em alguns casos, o que aparece é “houve um erro ao consultar a conta disponível”. Nesse sentido, diversos brasileiros acreditam que a conta foi desativada por algum motivo e acabam se desesperando.

Mas, esse erro acontece por conta dos picos de acessos simultâneos no aplicativo. Como está aumentando o número de beneficiários e, consequentemente, o de pagamentos de benefícios sociais, é quase como o tumulto que antes acontecia nas agências físicas da Caixa Econômica Federal. No entanto, ao invés de se deparar com filas quilométricas, o usuário simplesmente é impedido de acessar o app.

Por tal motivo, a instituição bancária recomenda que beneficiários tentem o acesso em um horário alternativo. Por exemplo, o período do dia em que há um fluxo menor de usuários é depois das 22h.

Como resolver o erro no Caixa Tem

Se ocorrer o erro na conta não localizada, não é caso para desespero. A conta, bem como os benefícios continuam disponíveis. Então, considere que a mensagem não passa de um bug devido a uma sobrecarga. Portanto, felizmente, não é preciso fazer novo cadastro, até mesmo porque o sistema detectará duplicidade no CPF.



Você também pode gostar:

Antes de tudo, é importante garantir que o app esteja atualizado. Dessa forma, os serviços funcionarão normalmente. Na maioria das situações, o app é a única maneira de movimentar os valores recebidos pelo FGTS, Bolsa Família e Auxílio-Gás, pagos pelo governo.

Recomenda-se, então, para evitar ou mesmo diminuir a incidência de erros que a versão instalada do aplicativo seja a mais recente. Para se ter uma ideia, a última versão do Caixa Tem foi lançada no dia 30 de março: a v.1.77.1.

Atualização cadastral no Caixa Tem

Em 2022, a Caixa relatou que todos os beneficiários têm que atualizar seus cadastros no app Caixa Tem. Isso também é importante para minimizar o que vem ocorrendo.

Para atualizar o cadastro no Caixa Tem, deve-se acessar o app e clicar nos três pontinhos na parte superior à direita. Em seguida, basta ir em “Atualize seu cadastro” e enviar o que for solicitado. Geralmente são:

CPF;

RG;

Selfie;

Comprovante de endereço.

A Caixa Econômica Federal ressalta que todo o envio é realizado totalmente através do celular. Assim, não é preciso comparecer em nenhuma agência.