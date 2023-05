ALERTA GERAL: Chuvas Intensas Previstas para Estas Cidades – INMET

O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) é um órgão vinculado ao MAPA (Ministério de Agricultura e Pecuária), que tem por finalidade, acompanhar dados meteorológicos do Brasil. Assim, emitiu um alerta geral para chuvas fortes ao longo da costa do Nordeste do país, principalmente na área que abrange desde o litoral sul de Pernambuco ao litoral norte da Bahia, neste dia 23 de maio de 2023.

Quais os eventos climáticos que estão atuando para causar fortes chuvas?

As fortes chuvas são causadas por três fenômenos meteorológicos que ocorrem na mesma região:

formação de um canal de umidade, que está atuando na região leste do Nordeste, que ganhou força a partir do último domingo, dia 21 de maio;

Ocorrência da ASAS (Alta Subtropical do Atlântico Sul), que está em deslocamento do seu centro, direcionando-se para o Oceano Atlântico;

Ocorrência de um Cavado Invertido que está estendendo o seu eixo por toda a costa do Nordeste.

Assim, a incidência das fortes chuvas é ocasionada por esses fenômenos meteorológicos, associados com a existência de níveis médios de umidade na atmosfera e um Jato Subtropical, que intensifica a formação de ventos.

Alerta geral para chuvas intensas nestas cidades

A princípio, para hoje, terça-feira, dia 23 de maio de 2023, esperam chuvas em quantidades significativas, acima de 100 mililitros, nas regiões entre os extremos do nordeste de Sergipe e Alagoas, podendo ocorrer também esporadicamente no litoral norte baiano.

A tendência de chuvas fortes nestas regiões, deve continuar até a próxima sexta-feira (26/5).

Devido às incertezas e atualizações nos vários modelos numéricos de previsão do tempo, o Inmet continuará realizando e monitorando as atualizações diárias das previsões meteorológicas e emitirá alertas meteorológicos quando necessário.

Quais as recomendações da Defesa Civil Brasileira em casos de Chuvas intensas?

As pessoas devem manter-se vigilantes durante o período de chuvas intensas, para evitar situações perigosas relacionadas ao clima. Assim, devem ser tomadas medidas para reduzir o potencial de danos materiais e manter a segurança das pessoas.

Por isso, a Defesa Civil elaborou algumas recomendações para reduzir a probabilidade de transtornos, principalmente em caso de chuvas fortes e prolongadas.

A Defesa Civil informa que mantém equipes de plantão prontas para que a qualquer momento possam ser acionadas, se houver risco de alagamento nas cidades e regiões litorâneas.

Confira alguns conselhos úteis de segurança que podem ser implementados:

No período que antecede as chuvas intensas:

Manter sempre limpas as calhas e telhados;

Remova quaisquer árvores mortas ou galhos que caiam em sua casa durante uma tempestade;

Não jogar lixo nas ruas antes ou depois do horário de coleta. Ele pode parar a água impedindo seu escoamento, além de trancar bueiros;

Procure deixar limpos os ralos e drenos da rede pluvial;

Verifique se a sua rua tem algum bueiro bloqueado ou emaranhado. Se houver algum, providencie a limpeza ligando para a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos da sua cidade.

No período durante as chuvas intensas:

Procure não trafegar em ruas alagadas e lamacentas. Sempre observe as placas indicativas de alagamentos colocadas pela Defesa Civil;

Se a tempestade for particularmente severa, encoste e estacione o carro;

Nunca fique atravessando espaços com enxurradas;

Procure manter-se afastado de cabos elétricos molhados ou arrebentados;

Procure se abrigar, evitando locais abertos;

Evite ficar em topos de morros ou em cima de edifícios;

Procure se afastar de metais por serem bons condutores de energia. Assim, fique longe de cercas de arame, linhas aéreas e trilhos, além e varais de metal;

Procure não ficar debaixo de árvores;

Evite ficar próximo a lugares que não tenham proteção contra raios;

Ao estacionar o carro, fique longe de árvores e linhas de energia elétrica;

Não utilize telefone com fio;

Se afaste de tomadas, canos, janelas e portas de metal;

Outros cuidados

Por fim, além de todos esses cuidados, a Defesa Civil de seu estado, faz a emissão de alerta antes dos eventos meteorológicos severos. Dessa foma, é possível enviar um SMS para o número 40199, informando o número do seu CEP.

Assim, você irá receber boletins de alerta, emitidos pela Defesa Civil, gratuitamente.

Ademais, a Defesa Civil ainda informa, que em emergências, é possível ligar para:

Corpo de Bombeiros, usando o número 193;

Defesa Civil, usando o número 199.

Se você mora nas regiões onde estão ocorrendo chuvas intensas, todo cuidado é pouco! Portanto, saiba que a única ação que pode realizar, é a prevenção.

Evite estar em locais perigosos, principalmente nas encostas de rios, locais abertos, ou com possível presença de objetos metálicos.

Fique atento!!!

E se for necessário, procure um lugar seguro para se proteger.