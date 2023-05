Alerta Geral: Confirmada Nova Proibição para Motoristas Brasileiros

O insulfilm é uma película bastante utilizada para o controle dos raios solares presente em vidros de veículos automotivos. Além disso, ele garante uma maior segurança e privacidade do condutor e dos passageiros e os protege dos raios UV. Com tantos benefícios, acabou se tornando comum nos carros do país.

A película protege o carro de diversas maneiras, mas é importante que o dono do veículo fique atento ao que diz a legislação que regulamenta a sua utilização. De outra forma, o motorista pode acabar tendo que pagar multas, sendo prejudicado. Vale ressaltar que um insulfilm muito escuro prejudica a visão do condutor.

A princípio, o produto acaba por trazer uma maior insegurança ao trânsito. Quem regula sua utilização é o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) através de regras direcionadas ao insulfilm, com o objetivo de garantir a visibilidade dos motoristas. Dessa maneira, espera-se que haja uma redução nos acidentes automobilísticos.

Desse modo, vale observar que houve uma alteração nas regras no ano passado. Atualmente, o para-brisa e os vidros laterais dianteiros do carro devem ter um grau de transparência do insulfilm de até 70%. Isso quer dizer que o uso do produto está liberado para os motoristas se estiver nos limites da legislação de trânsito.

Legislação e o insulfilm

Em síntese, os vidros do veículo que não interferem na sua condução, como o traseiro e das laterais da parte de trás, não precisam estar de acordo com a regra mínima de transparência estipulada na resolução do Contran. Já as películas espelhadas que atrapalham a visão dos passageiros estão proibidas.

Analogamente, deve-se observar que é necessário que o insulfilm seja certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). A aplicação da película no veículo deve ser feita por empresas credenciadas e habilitadas, que possam garantir um serviço bem feito, de acordo com a legislação em vigor.

Isso se deve ao fato de que a instalação da película escura de maneira incorreta, por profissionais despreparados, pode comprometer a sua eficácia. A princípio, um insulfilm contendo bolhas, e atrapalhando a visibilidade, pode gerar inúmeros problemas ao motorista, que precisa ficar atento a esta questão.

O desrespeito às regras do Contran é uma infração grave, sendo que o motorista pode levar uma multa de R$ 195,23 e perder até cinco pontos em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em alguns casos as autoridades competentes de trânsito, podem solicitar a retirada do insulfilm dos vidros do veículo.

Cuidados com o insulfilm

A utilização de películas escuras nos vidros dos carros, traz um maior conforto e privacidade ao motorista e aos passageiros. As regras do Contran sofreram modificação em 2022. Elas passaram a valer em 2023, e estão sendo fiscalizadas de uma maneira efetiva pelas autoridades policiais de todo o país.

Dessa forma, a alteração na legislação procura regulamentar o uso do insulfilm, visto que produtos de má qualidade podem atrapalhar a visão do condutor. Películas com tintura, teflon ou a chamada “segurança antivandalismo” que protege o vidro da ação de bandidos, trazem problemas se estiverem fora das especificações.

Antes da alteração do Contran, os vidros laterais e traseiros deveriam ter 28% de iluminação. Essa é a quantidade de luz que passa pelo insulfilm. A fiscalização sobre o índice de luminosidade é feita pela verificação do certificado de conformidade relativa à norma ABNT NBR 9491, e através de um medidor.

Película escura



Em síntese, vidros com películas fora do padrão estabelecido podem dificultar a visão do motorista, principalmente se estiverem muito escuros. Há uma maior dificuldade em se perceber sinais luminosos durante à noite ou em dias de chuva. O alerta para os condutores vem da Polícia Rodoviária Federal.

O motorista também deve observar o estado da película instalada no vidro de seu carro, principalmente no pára-brisas e nos vidros laterais dianteiros. Essas áreas do veículo são indispensáveis para que o condutor possa dirigir de maneira segura. É preciso ficar atento também às bolhas que podem dificultar a sua visão.

Em conclusão, as películas de insulfilm podem ter diversas utilidades, influenciando na estética, segurança, saúde, conforto e privacidade. Em todo caso, elas devem estar de acordo com as normas do Contran. O condutor deve observar que é uma regra que traz uma maior segurança ao motorista durante a condução do veículo.