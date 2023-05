Alerta: Golpe do Pix no Dia das Mães Preocupa Trabalhadores

O Dia das Mães está chegando e milhões de brasileiros ainda estão escolhendo o presente ideal para presentear no próximo domingo. Na pressa para não fazer feio, muita gente pode acabar caindo em golpes que circulam pela internet. Uma destas fraudes, por exemplo, está fazendo centenas de vítimas nos últimos dias.

O golpe em questão está sendo compartilhado em várias redes sociais. Trata-se de um publicidade com o seguinte texto: “Promoção Nubank Dia das Mães: cadastra-se e receba até R$ 100 via Pix para presentear a sua mãe”. Diante da possibilidade de pegar o dinheiro para comprar o presenta para a mãe, muita gente acaba acreditando no sistema, mas trata-se de um golpe.

Não há nenhuma informação sobre qualquer promoção voltada para o Dia das Mães nos canais oficiais do Nubank. Também não há indicação de que este, ou qualquer outro banco, esteja entregando R$ 100 apenas depois da realização de um simples cadastro na internet. Trata-se, portanto, de uma tentativa de golpe que está sendo orquestrada por uma quadrilha.

Em busca de informações

Este processo de fraude é comum sobretudo nas proximidades de grandes festas, como é o caso do Dia das Mães. Na prática, ele funciona como uma espécie de busca de dados da vítima. Embora a quadrilha não peça nenhum dinheiro para o cidadão, eles querem apenas pescar informações valiosas que poderão ser utilizadas em um segundo momento pelos criminosos.

A partir das informações que são coletadas neste falso cadastro, a quadrilha poderá usar os dados para realizar uma série de crimes com o nome da vítima. Podemos citar, por exemplo, o roubo de dinheiro, compras com cartão de crédito, sequestro de arquivos sigilosos e até mesmo a invasão de contas em bancos.

Especialistas também indicam que boa parte destas informações são usadas por criminosos para que eles tenham acesso aos perfis de redes sociais. Assim, eles podem se passar pela vítima com o intuito de conseguir dinheiro de familiares e amigos, por exemplo.

“Phishing”

De acordo com especialistas, este tipo de golpe é conhecimento mundialmente como Phishing, que em uma tradução livre para o português significaria algo como pescar alguma informação da vítima. Normalmente, os criminosos se utilizam de canais de comunicação como o WhatsApp, Facebook, Instagram e E-mail, por exemplo.

Normalmente, os criminosos entram em contato com o cidadão se passando por alguma grande instituição, como é caso do Nubank, por exemplo. Esta estratégia serve para que mais pessoas passem a acreditar que se trata de um cadastro real, ou seja, a quadrilha tenta pegar carona na credibilidade da marca.

Brasil lidera ranking de tentativa de golpes

Dados mais recentes de uma pesquisa divulgada pela empresa de segurança Kaspersky mostram que os brasileiros precisam ter cuidado redobrado com os golpes na internet. De acordo com o levantamento, o Brasil é o alvo mais visado quando o assunto é tentativa de golpes através de redes sociais e aplicativos de mensagens.

Segundo a pesquisa, apenas no ano de 2022, a empresa de segurança identificou 76 mil tentativas do golpe do falso link apenas no aplicativo WhatsApp, um dos mais populares do nosso país.

“Se a vítima cair no golpe e fornecer essas informações, além do acesso à conta e a possível perda do dinheiro ali armazenado, ela pode perder sua identidade e credenciais bancárias, que podem ser vendidas na Dark Web”, diz a empresa de cibersegurança.



“Muitos serviços de mensagem são acessados preferencialmente em dispositivos móveis. Isso aumenta a exposição dos brasileiros aos ataques”, disse o o diretor da equipe de pesquisa da Kaspersky para a América Latina, Fabio Assolini.

Analistas afirmam que as pessoas que foram vítimas de golpes precisam denunciar o crime para autoridades competentes. Assim, as forças de segurança podem coletar mais informações sobre criminosos, e conseguir desarticular mais quadrilhas.