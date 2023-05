Alerta Importante para os Brasileiros com o Nubank: Mudanças Acontecendo Hoje (11/05)!

O fundador do Nubank, startup conhecida por serviços financeiros digitais, David Vélez, afirmou em uma entrevista recente, que a instituição está preparando o início de um plano arrojado de desenvolvimento. Espera-se que haja uma série de inovações tecnológicas apresentadas ao mercado, beneficiando seus clientes.

Todavia, os bancos digitais atualmente oferecem produtos que em tempos passados, seriam considerados como tecnologias do futuro, ainda longe do alcance dos consumidores brasileiros. De fato, algumas ferramentas disponíveis por estas instituições facilitam a vida de muitas pessoas, e todas, à palma de suas mãos.

Os aplicativos oferecidos pelos bancos digitais trazem inúmeras facilidades, o que fez com que os bancos tradicionais corressem para se atualizar. Atualmente, o Nubank possui cerca de 80 milhões de usuários em todo o mundo. No Brasil, são ao todo 75,2 milhões de clientes do banco digital.

Analogamente, o Nubank atua em três países da América Latina, Brasil, Colômbia e México. Vale ressaltar que a empresa teve um crescimento nestas regiões, nos últimos 12 meses, de 31,5%. Com o auxílio de uma tecnologia inovadora, o banco digital tornou- se conhecido e obteve um grande reconhecimento onde atua.

Nubank e a inovação digital

David Vélez, fundador da fintech, participou de um evento de tecnologia e inovação na cidade do Rio de Janeiro. Na ocasião, ele disse que o futuro do setor financeiro é digital, e que não há razão para que os bancos tenham agências físicas em todas as regiões do país, no momento em que há uma revolução tecnológica.

O executivo afirma que deve haver algumas alterações nas plataformas de consumo, como as lojas de e-commerce, por exemplo, e que terão relação com o desenvolvimento da inteligência artificial (IA). Para ele, as empresas do setor serão divididas em “portas de entrada para a internet” e “proprietárias de seus ativos”.

Estes ativos relacionados seriam os clientes e os dados. O fundador do Nubank acredita que no futuro, os consumidores não irão procurar por produtos e serviços em sites específicos. Em síntese, ele espera que haja um tipo de plataforma comum que deverá reunir todas essas facilidades em um só destino.

Ainda na reunião, David Vélez disse: “queremos ser um desses gateways, que usa a grande base de clientes que temos, a marca que construímos para ajudar nossos clientes a resolver melhor seus problemas de serviços financeiros e outros problemas que possam ter”. Ele afirma que o projeto do banco digital está apenas começando.

Inteligência artificial

Neste sentido, David Vélez diz que a inteligência artificial está dando seus passos iniciais, e que o setor financeiro deverá se beneficiar da tecnologia. Dessa forma, o Nubank deverá focar seus esforços em uma especialização. Ele espera que sua empresa seja a porta de entrada para a internet facilitando a vida de seus clientes.

Ele cita como exemplo as agências de viagem e sites de lojas de sapato, afirmando que as pessoas não irão mais a estes sítios na internet para comprar os produtos e serviços. Para ele, haverá a concentração dessas comodidades em apenas um portal, ou plataforma, levando praticidade a seus consumidores.

Segundo o fundador do Nubank, a inteligência artificial tem tido um papel de extrema importância no novo mercado, principalmente devido ao uso de smartphones e suas tecnologias presentes no cotidiano. Desse modo, ele espera que haja um crescimento exponencial no setor e no desenvolvimento de novas ferramentas.

Contudo, o executivo ainda acredita que haverá uma maior especialização, com empresas fornecendo inúmeros produtos e outras companhias atuando na retaguarda, operando com poupanças, hipotecas e gestão de ativos financeiros. Sobre a atuação do Nubank no país, ele diz que houve uma descentralização do setor.



Conclusão

Sobre as instituições financeiras no Brasil, David Vélez afirma que a participação no mercado dos cinco maiores bancos do país passou de 85% para 70%. Ademais, ele comemorou a atuação do Nubank, que se tornou um grande sucesso entre seus clientes e usuários, oferecendo inúmeras facilidades e ferramentas digitais.

Em conclusão, o Nubank segue com seu projeto tecnológico com seu aplicativo financeiro e inúmeros produtos direcionados a um público ávido por tecnologia. Espera-se que a startup possa oferecer produtos e serviços de alta qualidade, inovando em um mercado em grande expansão, bastante promissor.