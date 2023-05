Alerta: O WhatsApp Pode Estar Escutando Enquanto Você Dorme!

O Whatsapp, aplicativo de mensagens, é amplamente utilizado no mundo e no Brasil. No entanto, o aplicativo vem sendo alvo de críticas por seus usuários. Nesse sentido, muitos alegam que a plataforma tem a capacidade de ouvir as conversas dos usuários, mesmo quando não está sendo utilizada.

Muitas outras redes sociais também possuem boatos de espionagem, no entanto, os relatos envolvendo o Whatsapp estão sendo bastante recorrentes. Sendo assim, diversos usuários afirmam que, ao falar perto do celular, o aplicativo aparenta estar ouvindo. Além disso, um caso em específico ficou muito famoso, chamando a atenção e atraindo outros relatos.

O caso em questão envolve o engenheiro do Twitter, Foad Dabiri. Na ocasião, Dabiri relatou um acontecimento um tanto quanto curioso e bizarro em suas redes sociais. Segundo ele, o Whatsapp acessou seu microfone enquanto dormia. Além disso, o engenheiro conseguiu tirar um print do momento do ocorrido, comprovando que o aplicativo havia aberto o microfone do celular.

Confira a seguir a publicação feita por Dabiri: “O WhatsApp está usando o microfone em segundo plano, enquanto eu dormia e desde que acordei às 6h (detalha vários horários) O que está acontecendo?”.

Resposta do Whatsapp

É importante destacar que não há nenhuma confirmação de que o Whatsapp ouve seus usuários através do microfone. Desta maneira, no caso do engenheiro do Twitter, a empresa respondeu dizendo que poderia ser algum problema no relatório de privacidade do Android.

Segundo a resposta do Whatsapp: “Nas últimas 24 horas, entramos em contato com um engenheiro do Twitter que postou um problema com seu smartphone Pixel e o Whatsapp. Acreditamos que este é um bug no Android que atribui incorretamente as informações em seu painel de privacidade e pedimos ao Google para investigar e corrigir”.

No entanto, com o relato de Dabiri, vários outros usuários do aplicativo de mensagens passaram a relatar situações parecidas, também se mostrando desconfiantes com relação à plataforma. Sendo assim, os usuários devem ficar atentos caso o aplicativo esteja invadindo a privacidade.

Por fim, apesar do Whatsapp ter informado de que se tratava de um problema com o painel de privacidade do Android, o Google não se pronunciou para confirmar esta hipótese, ou para negá-la.

Novidade no aplicativo

As redes sociais sempre estão em constante transformação, sendo assim, um novo “tracinho” nas mensagens do Whatsapp está previsto para ser adicionado no aplicativo.

Os “tracinhos” dentro do aplicativo do Whatsapp são ferramentas que indicam a situação das mensagens enviadas. Em outras palavras, eles dão aos usuários uma noção geral sobre a mensagem que foi enviada.

Desta maneira, um tracinho cinza indica que a mensagem foi enviada com sucesso, ao passo que dois tracinhos cinzas indicam que a mensagem foi recebida pelo destinatário e dois tracinhos azuis significam que a mensagem foi lida.

Por outro lado, o terceiro tracinho que será adicionado ao aplicativo terá uma nova função. Sendo assim, a novidade permitirá que o usuário saiba quando foi tirado um “print” (captura de tela) da conversa, que irá apresentar um terceiro traço nesta situação.

Com isso, o chamado “print” passará a ser identificado de uma maneira simples. Desta forma, é importante ficar atento, pois essa ação não será mais secreta dentro do aplicativo do Whatsapp.