ALERTA: Serasa Emite Comunicado Vital para Quem Possui Dívidas há Mais de 5 Anos – Saiba Mais!

A Serasa abordou recentemente alguns pontos importantes sobre as chamadas dívidas prescritas ou caducadas, com mais de 5 anos, esclarecendo algumas dúvidas comuns entre os brasileiros endividados. O vídeo compartilhado nas redes sociais e no Youtube explicou o conceito de dívida caducada, como pagar e como isso pode afetar o seu score.

Embora as dívidas prescritas não afetem o score e o nome do devedor, é importante lembrar que elas ainda existem junto ao credor. Portanto, é sempre recomendável tentar negociar ou pagar essas dívidas, mesmo que não haja opções disponíveis na Serasa. Pagar as dívidas prescritas pode garantir uma melhor relação com o credor no futuro e evitar possíveis problemas na hora de obter crédito ou financiamento.

Além disso, estar livre de dívidas proporciona tranquilidade e segurança financeira. Em resumo, a Serasa esclareceu alguns pontos importantes sobre as dívidas prescritas e como elas afetam o score e as negociações disponíveis na plataforma. É fundamental entender que essas dívidas não desaparecem completamente após cinco anos e que ainda é possível negociá-las junto ao credor, garantindo uma vida financeira saudável e estável.

As dívidas com mais de 5 anos afetam as opções de parcelamento e negociação na Serasa?

Sendo bem direto, sim. As dívidas prescritas, ou seja, com mais de 5 anos, podem afetar as opções de parcelamento e negociação que a Serasa oferece. No entanto, é importante ressaltar que a Serasa é apenas uma ponte entre o devedor e o parceiro credor, e a dívida existe com o credor, não com a instituição.

Quando o devedor tenta excluir uma dívida no Reclame Aqui, por exemplo, isso não faz com que a dívida desapareça, mas apenas afeta as opções de parcelamento e negociação disponíveis na Serasa, mantendo a dívida existente junto ao credor.

As dívidas prescritas desaparecem completamente após cinco anos?

Não, esse é um grande mito associado às dívidas no Brasil. Quando uma dívida completa cinco anos, ela se torna prescrita (ou caducada), o que significa que ela deixa de existir dentro do sistema da Serasa e, de acordo com a lei, não pode mais ser considerada como negativação ou deixar o nome do devedor sujo.

No entanto, a dívida ainda existe junto ao credor e pode ser negociada ou paga, mas sem os descontos ou facilidades oferecidas pelo Serasa. Além disso, a dívida prescrita não afeta mais o score do usuário no aplicativo da empresa.

Como se livrar dos débitos atrasados?

As dívidas podem se tornar uma verdadeira dor de cabeça para uma pessoa. Isso porque ela pode virar uma “bola de neve” quanto maior for o tempo que passar. Por isso, é importante se planejar para se livrar delas.

Por maior que seja a inadimplência, saiba que é possível se organizar para quitar os seus débitos e se tornar adimplente. A seguir, confira algumas dicas a seguir que podem ser de grande valia:

Liste as suas dívidas. Quando você coloca “no papel” consegue visualizar com mais facilidade. Assim, fica mais fácil organizá-las;

Faça um orçamento . Dessa forma, você saberá quanto ainda ficará disponível por mês para a negociação das suas dívidas em atraso;

Converse com sua família. Veja onde é possível cortar gastos para sobrar mais dinheiro para a negociação. Além disso, considere também a possibilidade de fazer uma renda extra para contribuir com os seus objetivos;

Crie prioridades. Se você possui 2 ou mais dívidas em atraso, provavelmente não irá conseguir quitá-las de uma só vez. Por isso, é extremamente importante que você determine quais são as suas prioridades.