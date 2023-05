ALERTA: WhatsApp Lança Função Finalmente Disponível Após Anos de Espera dos Usuários

Seguindo o seus últimos passos, o WhatsApp está testando uma nova ferramenta que permite a transcrição de mensagens de voz. A nova funcionalidade apareceu na última semana para alguns usuários do aplicativo.

O WhatsApp é o aplicativo de troca de mensagens instantâneas mais utilizados no Brasil. São milhares de usuários que utilizam o app diariamente, seja para uso pessoal ou como uma ferramenta de trabalho.

Constantemente, o app atualiza novas ferramentas e funções para a garantir a segurança e maior praticidade aos usuários.

A seguir, entenda melhor sobre a nova ferramenta que está sendo testada e quando estará disponível para todos.

WhatsApp testa nova ferramenta para transcrição de mensagem de voz

Na última semana, a nova atualização do WhatsApp deu o que falar nas redes sociais. Isso porque vários usuários começaram a postar prints da nova função que permite a transcrição de mensagens de voz.

Na internet, muitas pessoas comemoraram a nova função, pois significa um avanço para a comunidade surda no Brasil. Além disso, também facilita a vida de quem não pode ouvir áudio no mesmo instante.

Segundo os relatos e capturas de tela dos usuários, a transcrição do áudio aparece logo abaixo da mensagem de voz. Assim, é possível ler a mensagem antes de abrir o áudio.

Ainda não se sabe quantas pessoas foram selecionadas para o teste e nem como os grupos foram escolhidos. Ademais, também não é possível saber quando a nova função estará disponível para todo o público.

No entanto, como todas as outras funções do app, a expectativa é que a disponibilidade seja liberada aos poucos até atingir a todos.

Para saber se a função está disponível para você, basta acessar a loja de aplicativo do seu celular e realizar a atualização do aplicativo. Em telefones Android, basta acessar o Play Store. Nos aparelhos IOS, é possível atualizar por meio da Apple Store.

O processo de atualização é muitos simples. Basta pesquisar pelo aplicativo WhatsApp na loja de aplicativos e clicar na opção “atualização”, que aparece ao lado do nome do app. Caso a transcrição de áudios ainda não esteja disponível, basta aguardar a sua liberação.

Atualizações do Whatsapp

O WhatsApp tem trabalhado em diversas atualizações para trazer novas funções e ferramentas para os seus usuários.



Você também pode gostar:

Recentemente, a empresa anunciou que irá permitir a utilização de uma mesma conta em até 4 aparelhos diferentes. Segundo a divulgação, o recurso estará disponível para os aparelhos Android e IOS já nas próximas semanas.

Além disso, a empresa também divulgou que está estudando uma nova forma de conectar o WhatsApp Web, versão que permite acessar a sua conta diretamente do navegador do seu computador.

Atualmente, o acesso é realizado por meio da leitura do QR Code. No entanto, a Meta informou que está desenvolvendo a possibilidade de logar no WhatsApp Web utilizando o número do telefone. Porém, esta é uma novidade que ainda não tem previsão de lançamento e poderá chegar em um futuro próximo.

Inovações

O WhatsApp está sempre inovando para melhor atender os seus usuários e facilitar o seu dia a dia. Entre ferramentas para proteção de conversas, melhor interação e novas funções, o app está sempre avançando com novas atualizações.

Entre as mais recentes está a possibilidade de criar o seu próprio avatar, assim como também já implantou em outras redes sociais do grupo Meta, como o Instagram.

Além disso, outra ferramenta recente simples e útil é a possibilidade de conversar consigo mesmo. Isso porque muitas pessoas já utilizavam o app para salvar lembretes ou mesmo listas e links. Por isso, a nova ferramenta facilitou a vida dos usuários, que não precisarão mais criar um grupo consigo mesmo para salvar o que deseja.

A ferramenta de pagamentos no WhatsApp foi uma inovação que facilitou a vida dos empreendedores. Com a novidade, eles podem ter muito mais liberdade para negociar com rapidez, sem precisar sair do app.

Os usuários do WhatsApp podem acessar todas as novidades do aplicativo quando o mantém sempre atualizado. Portanto, se alguma dessas ferramentas ainda não apareceu na sua conta, realize a atualização na sua loja de aplicativos e aproveite todas as possibilidades que o WhatsApp pode oferecer.