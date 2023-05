Alex Palou: Vencer a Indy 500 pode mudar seu futuro

Jlogo após tirar uma foto histórica, a primeira na história do automobilismo espanhol, Alex Palou conversa com MARCA para avaliar seu feito, garantindo a pole da Indy 500.

Ele também falou sobre suas chances de terminar no domingo com uma vitória que seria lendária e como isso poderia moldar seu futuro.

O catalão revela que sabia o que tinha que mudar para ser o mais rápido dos 33 e que também sabe o que falta para vencer a corrida mais importante do planeta.

P: Qual é a sensação de ser o primeiro espanhol a fazê-lo?

A: Isso o torna especial, obviamente. São 107 edições e já houve pilotos espanhóis… mas bem, isso deixa-me ainda mais entusiasmado porque no futuro virão mais pilotos do nosso país para correr aqui.

Embora na Europa não tenhamos muita tradição de correr em ovais, espero que eles vejam que isso pode ser feito. Se eu não tivesse sido o primeiro, não teria me mudado muito. O fato de estarmos na pole position aqui, o que isso significa, que estamos nos preparando para isso há um ano… é por isso que estamos comemorando com tanta euforia.

Uma foto histórica: um piloto espanhol, na pole na Indy 500.Penske Entertainment/Chris Owens

P: Uma Indy 500 bem-sucedida mudará seu futuro, o que você fará no próximo ano?

A: Não. Acho que não, não vai mudar… embora vencer as 500 milhas possa mudar o seu futuro, mas nunca se sabe como. Isso ajudou Marcus com confiança e segurança. Pode mudar os outros com decisões. Teremos que ver, mas para isso teremos que vencer.

P: É a pole mais rápida da história, melhor que a de Dixon, uma das melhores de todos os tempos?

A: Mas sem ele não teríamos conseguido, porque nós quatro trabalhamos a semana toda para chegar lá. Custou-nos mais do que no ano passado. Agora estávamos um pouco mais limitados, mas conseguimos. O fato de ter sido a mais rápida sem ter mudado nenhuma das regras na classificação mostra o nível das equipes, que conseguem ir de um ano para o outro com as mesmas condições.

Palou ficou quase sem palavras comemorando a conquista com a equipe Ganassi.Honda Racing/LAT

P: É incrível que apenas 7 milésimos de segundo separem três pilotos.

A: É uma loucura, com a distância percorrida, as coisas que acontecem nessas voltas… estar tão perto é uma loucura. Foi difícil ter que esperar para ver três carros… demorou uma eternidade. VeeKay não tirou isso de nós na última volta, ele não estava nem perto disso. A diferença não importa, é bom estar do lado vencedor.