Alex Rodriguez encontra a felicidade com a nova namorada dois anos depois de terminar com Jennifer Lopez

Alex Rodriguez está cheio de alegria em seu novo relacionamento com Jaclyn Cordeirojá que fotos recentes os mostram juntos sorrindo em um encontro noturno em um restaurante.

Apenas em abril passado, foram dois anos desde Jennifer Lopez e A-Rod decidiu se separar, depois de ser um dos casais mais famosos do mundo.

JLo voltou com Ben Affleckenquanto o ex-jogador de beisebol e Liga Principal de Beisebol comentarista passou por vários relacionamentos. No ano passado esteve com Kat Padgettcom quem durou nove meses, até dezembro passado, quando iniciou um novo relacionamento com Cordeiro.

Conforme relatado pela página seis, Alex RodriguezA comitiva de ele deu detalhes do que ele está vivenciando com esse relacionamento: “Os amigos dizem que ele está muito feliz e aproveita o tempo que passam juntos. Ela é ótima, é ex-enfermeira e mãe de dois filhos”, disse uma fonte.

O antigo Yankees jogador tem 47 anos, enquanto seu companheiro tem 42 e é especialista em fitness, com muita atividade como influenciador nas redes sociais. A-Rod espera que esse relacionamento seja mais duradouro do que os anteriores.