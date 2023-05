Aliansce Sonae e brMalls Anunciam Abertura de Vagas em Todo o Brasil

A Aliansce Sonae + brMalls, maior plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina, está com algumas ótimas oportunidades de emprego espalhadas pelo país. Desse modo, antes de falar sobre a companhia, confira a lista de cargos:

Analista Community Manager Júnior – Manaus – AM – Efetivo;

Analista de CRM – Maringá – PR – Efetivo;

Analista de Marketing e Comunicação – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de Marketing Júnior – Londrina – PR – Efetivo;

Analista de Marketing Júnior – Comunicação – Campo Grande – MS – Efetivo;

Analista de Marketing Pleno – Barueri – SP – Efetivo;

Analista de Marketing Pleno | Inteligência de Mercado – Cuiabá – MT;

Assistente Financeiro/Comercial – Piracicaba – SP – Efetivo;

Atendente de Fraldário – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Atendente de SAC – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Mall – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Especialista em Novos Negócios e M&A – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista Engenheiro de Dados – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Especialista TI Produto – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Efetivo;

Pessoa Coordenadora de Gestão Serviços – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Pessoa Estagiária de Arquitetura – Projetos – Niterói – RJ – Estágio;

Pessoa Estagiária em Gestão Operacional – Rio de Janeiro – RJ – Estágio;

Pessoa Estagiária em Operações – Belo Horizonte – MG – Estágio;

Pessoa Operadora de CFTV – Caxias do Sul – RS – Efetivo;

Pessoa Supervisora de SAC – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Aliansce Sonae + brMalls

Sobre a Aliansce Sonae + brMalls, vale destacar que estamos falando uma empresa que administra 62 shoppings, presentes nas cinco regiões do Brasil, e mais de 11.000 lojas, oferecendo ao público um mix diferenciado que atende diferentes perfis, hábitos, regiões e classes sociais.

A companhia atua desde o planejamento e desenvolvimento do projeto, até o gerenciamento da estrutura, gestão financeira, comercial, jurídica e operacional de shopping centers.

Referência em sustentabilidade e comprometida com o desenvolvimento das comunidades onde seus shoppings estão presentes, a Aliansce Sonae?+ brMalls é a única companhia do setor a compor a 18ª carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da bolsa de valores (ISE B3), que vigora em 2023.

Como se inscrever?

Agora que a lista de vagas da Aliansce Sonae + brMalls já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Quer ficar sabendo de outras novidades referentes a empregos em solo brasileiro? Basta conferir diariamente o Notícias Concursos!