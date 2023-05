Alicia Keys convida Ralph Yarl para show no Kansas, família estabelece confiança para ele

Aqui está o acordo … Alicia tem um show agendado no Kansas em julho, e Lee Merritt advogado da família Yarl, conta que a cantora pediu a Ralph para ir ao show e conhecê-la.

Como se isso não fosse grande o suficiente, nos disseram que a Roc Nation também o procurou … deixando Ralph e companhia. saiba que a empresa também quer ajudar, no que for possível.

A família de Ralph tem sentido o amor de pessoas de todo o país e criou um fundo fiduciário para todas as doações. Dizem-nos que o escritor e defensor da justiça social Shaun Rei ajudou a família Yarl a encontrar alguém para planejar a assistência financeira.

Como informamos, o GoFundMe de Ralph pegou sério vapor – já ultrapassou os US $ 3,4 milhões arrecadados – e, embora ainda não haja um plano definido para o dinheiro, o fundo garante que estará disponível para Ralph quando ele precisar.

Conversamos com o advogado Ben Crump depois que Lester foi acusado, e ele nos disse porque acha que as acusações não se encaixam exatamente no crime.