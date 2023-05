Aljamain Sterling aberto a reviravolta rápida contra Sean O’Malley: ‘Todos nós sabemos o que é a criptonita dele’

Aljamain Sterling não tem certeza se pode dar uma reviravolta rápida em sua próxima defesa de título, mas, dadas as circunstâncias, ele está aberto à ideia.

No UFC 288, Sterling defendeu com sucesso seu título peso-galo com uma decisão dividida sobre Henry Cejudo. Imediatamente após a vitória, Sterling enfrentou o contendor nº 1 Sean O’Malley dentro da jaula, preparando o terreno para sua luta marcante ainda este ano.

Essa luta pode estar chegando mais cedo ou mais tarde. Após o evento, o presidente do UFC, Dana White, confirmou que seria o próximo, sugerindo que “provavelmente” acontecerá em agosto, no retorno do UFC a Boston para o UFC 292. Essa é uma reviravolta rápida para um campeão que acabou de passar 25 minutos difíceis contra Cejudo, mas que o “Mestre do Funk” disse que pode ser possível se seu corpo permitir.

“Esta seria a reviravolta mais rápida, imagino, para um campeão do UFC”, disse Sterling a Ariel Helwani em A Hora do MMA. “Vou me corrigir, mas acho que Volkanovski tinha quatro, quatro e meio [months] do cartão de Abu Dhabi?… Estaríamos cabeça a cabeça. É rápido.

“Em um mundo perfeito não seria, mas no final das contas, sou um atleta. Eu sou um lutador premiado no final do dia. Para mim, sou motivado pela competição e, claro, pelo prêmio. Eu estou machucado? Eu tenho algumas coisas. O de sempre. Se eu puder começar a treinar na próxima semana, acho que é possível. Se eu pudesse começar. Vou ter que esperar até semana que vem.

“Ainda preciso tirar algumas radiografias. Eu esmaguei minhas pernas em Henry, esmagando-o. Não me importava se ia chutar seu cotovelo, não me importava se ia chutar sua rótula. Eu esmaguei meus pés muito bem nele. Então, meus dois pés estão bem inchados, o esquerdo está muito pior, mas são feridas de vitória, então está tudo bem.

Se a luta acontecer nessa linha do tempo, seria uma reviravolta de 15 semanas para Sterling e a segunda mais curta de sua carreira no UFC. Para o campeão, há dois fatores importantes na decisão de aceitar a luta: a oportunidade de ganhar um bom salário e o risco, ou a falta dele, na luta.

“No final das contas, é a competição e o prêmio”, disse Sterling. “Tem que fazer sentido. Devo estar me sentindo bem, e até agora estamos indo na direção certa. No final das contas, é um bom negócio, porque esse cartão deve ser enorme. Supostamente, pelo que me disseram nos bastidores, Dana realmente vai empilhar esta carta. E se ele empilhar esta carta, isso é um bom motivador em si para estar em uma carta grande, porque você não ganha pontos de pay-per-view se não for o campeão. Então é como, há muitas coisas que entram nisso. E para arrastar um cara como O’Malley para baixo, o que esse cara vai fazer comigo? Realmente?

“Não estou tentando ser desrespeitoso, é um golpe sutil, mas é a verdade. É uma luta, tudo pode acontecer, mas no final das contas, acho que todos nós sabemos o que é a criptonita dele e isso não foi comprovado no octógono. Nós o vimos uma vez de costas e ele parecia um peixe em terra. Chito [Marlon Vera] esmagou-o e mandou-o para casa. Acho que Chito pode ter batido nele uma vez, e seus olhos reviraram. Isso não é um bom sinal. … Ele foi atingido uma vez e estava fora, então isso me deixa um pouco mais confiante – não acho que você possa desenvolver um queixo com o tempo. Eu bati nele direto, derrubei ele, a luta está praticamente acabada, provavelmente em uma.”

Vindo de uma vitória sobre Petr Yan em outubro, O’Malley é atualmente o terceiro peso galo do MMA Fighting Global Rankings e uma das maiores estrelas do esporte.

Dito isto, a alta classificação de O’Malley vem em grande parte de sua vitória sobre Yan, em oposição a um histórico de sucesso sustentado como outros na divisão. Como resultado, Sterling admite que se as circunstâncias fossem diferentes, se ao invés disso ele estivesse sendo convidado para enfrentar alguém como Cejudo em uma reviravolta rápida, ele provavelmente não estaria aberto à ideia.

“Isso é muito diferente – muito, muito diferente”, disse Sterling. “Henry precisou de muita preparação. Eu dou flores para o cara, ele é um cara durão, esperto. A forma como ele faz os ajustes no meio da luta me faz lembrar de mim mesmo. Esses são problemas difíceis de descobrir e ajustar. Então, se for Henry, talvez não. Essa é uma resposta honesta.”

Sterling observou que ele tem alguns problemas persistentes da luta de Cejudo que ele gostaria de curar, incluindo problemas contínuos com seu bíceps. No entanto, ele também insistiu que, em última análise, essa pode ser uma oportunidade boa demais para deixar passar, não apenas pelo dinheiro, mas também pelo legado.

“Nas próximas duas semanas, podemos descobrir se essa luta definitivamente vai acontecer, se posso fazer isso funcionar e se meu corpo está pronto para isso”, disse Sterling. “E novamente, eu sou um lutador premiado. Este é um cartão empilhado. Isso pode ser uma situação real de mudança de vida, e isso é sempre bom.

“Dinheiro é sempre bom, mas a competição também. Esta seria outra chance de adicionar outro entalhe ao cinto, outro rubi. E realmente tornando difícil para qualquer um bater o recorde. Essa categoria de peso é tão competitiva, não me importa quem chega aqui, boa sorte defendendo o cinturão quantas vezes eu fiz, boa sorte defendendo o cinturão quantas vezes o Dom fez. Ou duas vezes! Vai ser uma tarefa difícil. Todo mundo vai ter um alvo nas costas, e é um bom problema ter.”

E se acontecer? Se Sterling fizer a reviravolta rápida e defender com sucesso seu título pela quarta vez? Bem, então é para desafios maiores e melhores, ou seja, uma luta contra o vencedor da próxima luta pelo título dos penas entre Alexander Volkanovski e Yair Rodriguez.

“Venci essa luta, acho que é minha última luta [bantamweight]disse Sterling. “Respeitosamente, eu adoraria lutar contra Yair ou Volkanovski. Acho que é apenas uma luta divertida, acho que é mais uma oportunidade de perseguir a grandeza. … Eu gostaria de dizer que fui bicampeão. Seria bom. …

“A meu ver, defendo o cinturão, vamos ver o que acontece com a luta do Volk e partimos daí. Vamos ver como fica a linha do tempo, e ver se existe uma possibilidade real de não ter a divisão empatada onde o UFC vai me permitir ficar com o cinturão para que eu possa pelo menos dizer que sou o campeão fazendo promos que antecedem a luta. Acho que seria bem legal.”