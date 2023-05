Aljamain Sterling acredita que ‘fez um favor ao universo ao finalmente calar a boca de Henry Cejudo’

É água debaixo da ponte para Aljamain Sterling quando se trata de Henry Cejudo e da equipe do ex-campeão. Mas ele tem algumas palavras de conselho para o Team Cejudo quando se trata de criar hype para uma luta.

O técnico de longa data de Cejudo, Eric Albarracin, entrou em ação um pouco demais para o gosto de Sterling. O campeão peso-galo do UFC adverte que uma coisa é quando os oponentes falam e outra quando seus corners o fazem.

“Quando os colegas de equipe estão assaltando e fazendo coisas e agindo como se fossem atacar alguém do time, ou até a mim mesmo, fico um pouco mais na defensiva e no limite”, disse Sterling na segunda-feira em A Hora do MMA. “Porque agora eu [have] aquela vibe de Nova York, exatamente de onde eu vim, quando as pessoas fazem coisas assim, você as denuncia, você as verifica. E é como, ‘Ei, o que você está tentando fazer?’

“Portanto, não era mais sobre eles entrarem na minha cabeça. É mais sobre, seja respeitoso cara. Há uma maneira certa e uma maneira errada de fazer as coisas. Se [Cejudo] quer ser um palhaço, e ser o arrepio, e ser o que for, e ser o calcanhar, deixe-o fazer isso. Mas não vamos lutar de verdade. Eric Albarracin, não vamos brigar.

“Para você estar dizendo merda como, ‘Faça ele mijar sangue.’ Eu fico tipo, ‘Que tal eu fazer você mijar sangue? Que tal meus treinadores fazerem você mijar sangue?’”

Para toda a conversa, a segurança só foi necessária na pesagem cerimonial, quando Sterling e Cejudo ficaram um pouco físicos depois de se enfrentarem para as câmeras. Sterling disse que há uma razão para ele e sua equipe permanecerem profissionais.

“Não agimos como idiotas e palhaços – tenham algum respeito por vocês mesmos e por sua equipe e se comportem assim”, disse ele. “Você pode ser vencedor e ainda fazer sua merda e não ter que ser um idiota completo, então essa foi a minha coisa com isso.”

Sterling não é um alvo único para o Team Cejudo. Albarracin é conhecido por jogar o hype man para seu lutador e cortar suas próprias promoções com previsões picantes sobre o resultado das lutas. O campeão disse que um dia pode causar problemas para Albarracin, então cabe a ele verificar esse comportamento.

“É como as pessoas que sempre gritam lobo, assim que você realmente retalia e bate na cara delas por dizerem algo inteligente, quando não são elas que estão entrando lá com você, elas querem agora apresentar queixa e coisas como isso”, disse Sterling. “Então, eu tinha que ter certeza de que isso fosse conhecido e defender todas as pessoas com quem esses caras fazem tudo isso, porque é irritante pra caralho.

“Uma coisa é que, se vamos lutar – OK, legal, mas não vamos lutar, você não vai lutar contra meus companheiros de equipe, mas você está sentado aqui reclamando deles como se eles não fossem bater em você. E se eles baterem em você, agora o que vamos fazer, vamos acabar em uma briga, e é isso que vai acontecer. Então agora você vai desistir de toda a luta, porque seus companheiros de equipe estão sendo idiotas completos. Há um lugar e hora para tudo. Fora isso, acho que fiz um favor ao universo ao finalmente calar a boca de Henry Cejudo.”

Cejudo esperava usar a vitória de Sterling como trampolim para uma mudança para a divisão dos penas, o que o tornaria o único lutador do UFC a conquistar um título em três categorias de peso diferentes. O próprio Sterling espera subir para 145 libras depois de enfrentar o contendor peso galo Sean O’Malley. Mas seu negócio com Cejudo acabou e, apesar de toda a conversa, não há ressentimentos.

“Ele é um competidor”, disse Sterling. “No final das contas… eu tive que esmagar os sonhos de outro homem para realizar os meus, e é disso que se trata o esporte. Pode ser um lugar muito violento e escuro por alguns minutos, mas depois disso, quando tudo estiver dito e feito, podemos seguir caminhos separados.

“Eu não tenho um problema com o cara, tipo, pessoalmente. Acho ele um pouco estranho. Eu o acho engraçado, porque algumas das coisas que ele faz são peculiares e esquisitas, mas é meio engraçado. Acho que é isso que cringey significa. … Mas sim, ele não me incomoda fora disso. É que ele assinou a linha pontilhada. Esse era o cara que deveria lutar, e quando você assina isso, é tipo, é você ou eu, cara.”