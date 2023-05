Aljamain Sterling adverte ‘meu corpo tem que concordar’ com o UFC 292 por causa de lesões persistentes

O campeão peso galo do UFC Aljamain Sterling concordou verbalmente em lutar contra Sean O’Malley no UFC 292. Se ele está fisicamente pronto para isso é outra questão.

Na quinta-feira, Sterling relatou lesões persistentes de sua vitória sobre Henry Cejudo no UFC 288 e alertou que elas podem impedi-lo de fazer “uma reviravolta doentia e insana”, disse ele em seu podcast de vídeo Weekly Scraps.

“Ainda estou machucado, tipo com as pernas machucadas”, disse Sterling. “Meu bíceps ainda é péssimo. [I’m] deveria fazer outra ressonância magnética nisso. Estou tentando chegar nessa luta em agosto. Conversamos um pouco sobre isso e estou tentando ver se conseguimos fazer acontecer, mas minha perna ainda está supersensível ao toque.

“Espero não estar estragando nada ao dizer isso. Mas pessoal, eu acabei de lutar.

O UFC anunciou na quarta-feira que Sterling vs. O’Malley será a atração principal do UFC 292 em 19 de agosto no TD Garden no primeiro evento da promoção em Boston em quatro anos. Os pesos galos se enfrentaram no octógono após a vitória de Sterling, trocando palavrões e quase iniciando uma briga quando o companheiro de equipe de Sterling, Merab Dvalishvili, roubou a jaqueta de O’Malley.

Sterling pegou uma decisão dividida sobre Cejudo, ganhando duas cartas 48-47 contra uma pontuação idêntica para o ex-campeão de duas divisões. Foi sua terceira defesa de cinturão peso-galo.

Sterling notou melhora em uma lesão no pé e sessões de fisioterapia para ajudá-lo a se recuperar da luta de cinco assaltos. Mas ele disse que ainda não estava fora de perigo.

“Vamos ver, porque minhas canelas são supersensíveis”, disse ele. “Tipo, mesmo só eu tocando agora, eles parecem moles, quase, como se eu pudesse empurrar e fazer um amassado na minha perna. Se você já teve algo que é mole, e você o aperta e deixa como sua marca de mão. Isso é o que posso fazer com a minha tíbia agora. É muito ruim.

“Então, espero que a sensibilidade disso desapareça em alguns dias, espero que na próxima semana, e então possamos ter certeza de que isso vai acontecer. De verdade, de verdade. Eu disse a ele que sim, concordei verbalmente. Mas claro, meu corpo tem que concordar.

O’Malley conquistou sua chance pelo título com uma vitória sobre o ex-campeão Petr Yan em outubro passado e permaneceu afastado dos gramados na expectativa de uma chance pelo título. O jogador de 28 anos está invicto nas últimas cinco lutas.

Em uma entrevista recente com A Hora do MMASterling estava aberto para o período de agosto e disse que O’Malley era uma partida muito fácil de vencer.

O campeão pode ter falado muito cedo, no entanto.

“É como Manel Kape contra Deiveson Figueiredo”, disse Sterling. “Ele achava que era bom para lutar, e então seu olho, tanto faz, tanto faz. … E então eu tenho que tocar meu bíceps novamente para ver porque eu definitivamente sinto que o ajustei um pouco na luta. Mas resistiu. Portanto, mesmo flexionar agora dói.

“Então, eu não sei, vamos ver. Vocês têm essa informação privilegiada. Vou tentar fazer isso acontecer. Esta será uma reviravolta doentia e insana. Mas onde há vontade, há um caminho.”

Confira o podcast de Sterling abaixo.